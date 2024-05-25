С железнодорожной станцией и элитными дачами. Как выглядела столичная Дарница 100 лет назад

Дарница - историческая местность Киева, расположенная на левом берегу Днепра. Первое письменное упоминание о ней датируется 1509 годом, но по народным преданиям, княгиня Ольга подарила своему сыну живописное озеро Дарницу. С течением времени вся местность вокруг водоема получила такое же название.

При подготовке публикации использовали материалы: Википедия, пост группы "Обережно - Лівобережний" в Facebook.

О том, как выглядела Дарница в начале ХХ века, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию "Спрага: в Києві цікаво" в Facebook.

Как выглядела Дарница 100 лет назад

Поселок Новая Дарница был основан в 1860-х годах, тогда он принадлежал к Броварской волости Остерского уезда Черниговской губернии.

Интенсивному освоению Дарницы как жилищного и хозяйственного района способствовало строительство железной дороги Киев - Воронеж во второй половине XIX века. Транспортная развязка облегчала людям дорогу к дачному поселению. А живописная природа только способствовала развитию дачного поселения.

Так выглядела Дарница в начале ХХ века (фото: Facebook/"Спрага: в Києві цікаво")

Путеводители начала ХХ века писали, что Дарница - очень хорошая для здоровья территория, поскольку здесь большой лес и чистый воздух.

В те времена вблизи Днепра обустроили купальни для дачников. А между Дарницей и рекой во время сезона пустили специальные купальные поезда.

На Дарнице был частный театр, где показывали любительские представления, работало почтовое отделение, аптека, станционный буфет, базар.

Дарница в начале ХХ века (фото: Facebook/"Спрага: в Києві цікаво")

В состав Киева поселок вошел в 1927 году, в 1935 в столице образовали Дарницкий район.

Эту часть города активно начали застраивать жильем и промышленными сооружениями в конце 1940-х годов. На Левобережье постепенно создали новые жилые массивы - Березняки, Воскресенка, Русановка, сейчас они все входят в Дарницкий район.

Дарница в начале ХХ века (фото: Facebook/"Спрага: в Києві цікавво")

Во время Второй мировой войны в Дарницком лесу обустроили Дарницкий концентрационный лагерь. А поселки и промышленные предприятия вблизи железной дороги были уничтожены.

Станцию метро "Дарница" начали строить в 1960-е годы, а первый поезд туда проехал в 1965 году.