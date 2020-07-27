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В Ивано-Франковске из-за сильного ветра и ливня падали деревья: одно рухнуло на подъезд

Ивано-Франковск, Понедельник 27 июля 2020 20:19
В Ивано-Франковске из-за сильного ветра и ливня падали деревья: одно рухнуло на подъезд
В Ивано-Франковске из-за непогоды дерево упало на подъезд (фото: if.dsns.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

В Ивано-Франковске попадали деревья и затопило город

В понедельник, 27 июля, в Ивано-Франковске из-за непогоды на улице Чорновила на подъезд упало дерево. Спасатели в данное время устраняют последствия происшествия.

Кроме того, сильный дождь стал причиной масштабных затоплений в городе. На улице Площадь Мицкевича затопило помещения кафе, на улице К. Даниила, подтапливает подвал реабилитационного центра, а на улице Бельведерская подтопило офисное помещение. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

В Ивано-Франковске из-за сильного ветра и ливня падали деревья: одно рухнуло на подъездВ Ивано-Франковске из-за сильного ветра и ливня падали деревья: одно рухнуло на подъезд

В Ивано-Франковске из-за непогоды дерево упало на подъезд (фото: if.dsns.gov.ua)

Из-за непогоды также появились осложнения на некоторых автодорогах. Под Пасичнянским мостом застряло авто, но спасатели помогли водителю выбраться из затруднительной ситуации.

В Ивано-Франковске из-за сильного ветра и ливня падали деревья: одно рухнуло на подъезд

В Ивано-Франковске затопило город (фото: if.dsns.gov.ua)

Стоит отметить, что на Закарпатье из-за ливней подтоплены населенные пункты в двух районах. Частичные подтопления наблюдаются в селе Скотарское Воловецкого района, а также в двух селах Межгороского района - Верхний Студеный и Розтока.

Напомним, что в ночь с 26 на 27 июля затопило курортный город Бердянск в Запорожской области, который находится на побережье Азовского моря. После ненастья улицы превратились в реки, и людям пришлось ходить почти по колена в воде.

Мы также писали, что под воду ушла Кирилловка. Курорт стал продолжением Азовского моря.

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