В Івано-Франківську через сильний вітер і зливи падали дерева: одне впало на під'їзд

В Івано-Франківську через негоду дерево впало на під'їзд (фото: if.dsns.gov.ua)

В Івано-Франківську попадали дерева і затопило місто

У понеділок, 27 липня, в Івано-Франківську через негоду на вулиці Чорновола на під'їзд впало дерево. Рятувальники зараз усувають наслідки події.

Крім того, сильний дощ став причиною масштабних затоплень у місті. На вулиці Площа Міцкевича затопило приміщення кафе, на вулиці К. Данила, підтоплює підвал реабілітаційного центру, а на вулиці Бельведерська підтопило офісне приміщення. Про це повідомляє ДСНС України.

В Івано-Франківську через негоду дерево впало на під'їзд (фото: if.dsns.gov.ua)

Через негоду також з'явилися ускладнення на деяких автодорогах. Під Пасичнянським мостом застрягло авто, але рятувальники допомогли водієві вибратися зі скрутної ситуації.

В Івано-Франківську затопило місто (фото: if.dsns.gov.ua)

Варто зазначити, що на Закарпатті через зливи підтоплені населені пункти в двох районах. Часткові підтоплення спостерігаються в селі Скотарське Воловецького району, а також у двох селах Межгороського району - Верхній Студений та Розтока.

Нагадаємо, що в ніч з 26 на 27 липня затопило курортне місто Бердянськ в Запорізькій області, яке знаходиться на узбережжі Азовського моря. Після негоди вулиці перетворилися на річки, і людям довелося ходити майже по коліна в воді.

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