ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Івано-Франківську через сильний вітер і зливи падали дерева: одне впало на під'їзд

Івано-Франківськ, Понеділок 27 липня 2020 20:19
В Івано-Франківську через сильний вітер і зливи падали дерева: одне впало на під'їзд
В Івано-Франківську через негоду дерево впало на під'їзд (фото: if.dsns.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

В Івано-Франківську попадали дерева і затопило місто

У понеділок, 27 липня, в Івано-Франківську через негоду на вулиці Чорновола на під'їзд впало дерево. Рятувальники зараз усувають наслідки події.

Крім того, сильний дощ став причиною масштабних затоплень у місті. На вулиці Площа Міцкевича затопило приміщення кафе, на вулиці К. Данила, підтоплює підвал реабілітаційного центру, а на вулиці Бельведерська підтопило офісне приміщення. Про це повідомляє ДСНС України.

В Івано-Франківську через сильний вітер і зливи падали дерева: одне впало на під'їздВ Івано-Франківську через сильний вітер і зливи падали дерева: одне впало на під'їздВ Івано-Франківську через сильний вітер і зливи падали дерева: одне впало на під'їздВ Івано-Франківську через сильний вітер і зливи падали дерева: одне впало на під'їзд

В Івано-Франківську через негоду дерево впало на під'їзд (фото: if.dsns.gov.ua)

Через негоду також з'явилися ускладнення на деяких автодорогах. Під Пасичнянським мостом застрягло авто, але рятувальники допомогли водієві вибратися зі скрутної ситуації.

В Івано-Франківську через сильний вітер і зливи падали дерева: одне впало на під'їзд

В Івано-Франківську затопило місто (фото: if.dsns.gov.ua)

Варто зазначити, що на Закарпатті через зливи підтоплені населені пункти в двох районах. Часткові підтоплення спостерігаються в селі Скотарське Воловецького району, а також у двох селах Межгороського району - Верхній Студений та Розтока.

Нагадаємо, що в ніч з 26 на 27 липня затопило курортне місто Бердянськ в Запорізькій області, яке знаходиться на узбережжі Азовського моря. Після негоди вулиці перетворилися на річки, і людям довелося ходити майже по коліна в воді.

Ми також писали, що під воду пішла Кирилівка. Курорт став продовженням Азовського моря.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Івано-ФранківськГідрометцентр
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся