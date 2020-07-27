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На Закарпатье из-за ливней подтоплены населенные пункты в двух районах

Закарпатье, Понедельник 27 июля 2020 18:48
На Закарпатье из-за ливней подтоплены населенные пункты в двух районах
Фото: паводки на Закарпатье (zk.dsns.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Из-за ливней произошло резкое поднятие уровня воды в реках и ручьях

В Закарпатской области 27 июля из-за сильных дождей произошло резкое поднятие уровня воды в горных ручьях и реках. В результате частично подтоплены населенные пункты в двух районах.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

В частности, были зафиксированы частичные подтопления в селе Скотарское Воловецкого района, а также в двух селах Межгороского района - Верхний Студеный и Розтока:

в Скотарском рекой Веча уничтожено 1 и повреждены 3 моста, подтоплено одно домохозяйство, затруднено транспортное сообщение с 36 домохозяйствами, повреждено около 30 м берегоукрепления и около 20 м грунтовой дороги;

в Верхнем Студеном местный ручей разлился на автомобильную дорогу, подтоплены 3 домохозяйства;

в Розтоке наблюдается разлив местного ручья на центральной улице протяженностью около 1 км затруднено подъезд автомобилей к 10 домохозяйств.

Последствия непогоды сейчас уточняются.

Фото: паводки на Закарпатье (zk.dsns.gov.ua)

Напомним, сегодня в западных областях Украины синоптики сообщили о возможных подтоплениях в связи с сильными дождями.

Ранее РБК-Украина писало, что Ивано-Франковск затопило из-за ливней, затоплены автодороги, подвалы и кафе.

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