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Історія кота Філі, якого врятували з-під завалів у Києві (відео)

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Київ, Понеділок 17 жовтня 2022 16:16
Історія кота Філі, якого врятували з-під завалів у Києві (відео) Що відомо про кота, якого витягли з-під завалів у Києві (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Вранці 17 жовтня російські війська вдарили по Києву дронами-камікадзе. Один із них потрапив у житловий будинок у центральній частині столиці. Під завалами опинилися люди. На цей момент відомо про 19 врятованих та трьох загиблих - жінка 59 років та молода пара, яка чекала на дитину.

З-під завалів вдалося врятувати жінку похилого віку і рятувальники витягли живого кота. Йому вже надали першу допомогу.

Історію врятованого кота Філі, який дивом вижив під час вибуху – читайте нижче.

"Кота врятували щойно з-під завалів будинку у Шевченківському районі", - написав у своєму Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличкою та опублікував фотографію нещасної тварини.

Історія кота Філі, якого врятували з-під завалів у Києві (відео) Переляканий кіт був загорнутий у спеціальну ковдру та знаходився на руках у рятувальників. Згодом відео порятунку кота розмістив на своєму каналі заступник офісу президента Кирило Тимошенко.

"От найкраща ілюстрація українців - врятували з-під завалів котика. Просто подивіться, з якою старанністю йому надається допомога", - прокоментував він відео.

Загорнутого в ковдру кота рятувальники передали до рук однієї з мешканок постраждалого будинку, вона була сусідкою господині кота.

З'ясувалося, що кота звуть Філя. Він належав 59-річній жінці, яка загинула сьогодні внаслідок російської атаки дронами-камікадзе. Син загиблої зараз захищає Україну на передовій.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що кількість жертв внаслідок ранкової атаки на Київ збільшилась.

А також розповідали про те, що відомо про загиблих внаслідок обстрілу Києва.

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