Історія кота Філі, якого врятували з-під завалів у Києві (відео)

Що відомо про кота, якого витягли з-під завалів у Києві (Колаж РБК-Україна)

Вранці 17 жовтня російські війська вдарили по Києву дронами-камікадзе. Один із них потрапив у житловий будинок у центральній частині столиці. Під завалами опинилися люди. На цей момент відомо про 19 врятованих та трьох загиблих - жінка 59 років та молода пара, яка чекала на дитину. З-під завалів вдалося врятувати жінку похилого віку і рятувальники витягли живого кота. Йому вже надали першу допомогу.

Історію врятованого кота Філі, який дивом вижив під час вибуху – читайте нижче.