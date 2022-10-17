История кота Фили, которого спасли из-под завалов в Киеве (видео)

Что изввестно про кота, которого вытащили из-под завалов в Киеве (Коллаж РБК-Украина)

Утром 17 октября российские войска ударили по Киеву дронами-камикадзе. Один из них попал в жилой дом в центральной части столицы. Под завалами оказались люди. На данный момент известно о 19 спасенных и трех погибших - женщина 59 лет и молодая пара, которая ожидала ребенка. Из-под завалов удалось спасти женщину пожилого возраста, и спасатели вытащили живого кота. Ему уже оказали первую помощь.

Историю спасенного кота Фили, который чудом выжил во время взрыва - читайте ниже.