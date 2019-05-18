Истинное предназначение: Ани Лорак намекнула на беременность

Ани Лорак сделала неоднозначное заявление
Ани Лорак, которая нередко подвергается критике, на этот раз шокировала пользователей откровенным признанием. Неоднозначную запись, которая намекает на беременность исполнительницы, опубликована в Instagram.
"Вдохновлять, радовать, дарить новую жизнь - истинное предназначение женщины", - написала Ани Лорак, озадачив своих поклонников.
Подписчики исполнительницы тут же принялись обсуждать произошедшее. Некоторым подобная запись показалась своеобразным признанием, ведь исполнительница не писала бы подобные вещи просто так. Также фаны вспомнили про Лазарева:
Ранее Ани Лорак напомнили об Украине и отметили, что исполнительница совершенно забыла о своей родине.
Также мы писали, что в тексте песни поклонники певицы недавно нашли слова, которые адресованы ее бывшему мужу Мурату Налчаджиоглу.
Мы сообщали, что Ани Лорак сразила своих многочисленных поклонников сексуальным фото, на котором она позирует в черном кружевном боди и белой рубашке.