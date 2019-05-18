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Справжнє призначення: Ані Лорак натякнула на вагітність


Ані Лорак зробила неоднозначну заяву

Ані Лорак, яка нерідко піддається критиці, на цей раз шокувала користувачів відвертим зізнанням. Неоднозначний запис, який натякає на вагітність виконавиці, опублікований у Instagram.

"Надихати, милувати, дарувати нове життя - справжнє призначення жінки", - написала Ані Лорак, спантеличивши своїх шанувальників.

Ані Лорак: (фото:instagram.com/anilorak)

Підписники виконавиці тут же почали обговорювати подію. Деяким подібний запис здався своєрідним визнанням, адже виконавиця не писала б подібні речі просто так. Також фани згадали про Лазарєва:

  • Це натяк?
  • Згодна з твоєю думкою.
  • А де Лазарєв?
  • Дарувати життя? Ви вагітні?
  • Звучить дивно.

Раніше Ані Лорак нагадали про Україні і зазначили, що виконавиця зовсім забула про свою батьківщину.

Також ми писали, що в тексті пісні шанувальники співачки нещодавно знайшли слова, які адресовані її колишньому чоловікові Мурату Налчаджіоглу.

Ми повідомляли, що Ані Лорак вразила своїх численних шанувальників сексуальним фото, на якому вона позує в чорному мереживному боді та білій сорочці.

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