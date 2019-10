Истерика и паника: принц Гарри резко ответил на "беспокойство" брата

Герцоги Сассекские обвинили таблоиды и "друзей" в Букингемском дворце в информационной кампании против них

Меган Маркл и принц Гарри в нашумевшем интерью, которое было включено в часовой документальный фильм "Гарри и Меган: африканское путешествие" для британского канала ITV, пожаловались на утечку информации о взаимоотношениях между членами королевской семьи в прессу, последующим перекручивании информации и раздувании скандалов, что только осложняет ситуацию. Об этом пишет CNN.

Так, например, признание герцога Сассекского об отчужденности между ним и старшим братом и реакция на словам принца Вильяма о заботе и "хрупком" состоянии некоторые британские СМИ подали даже как начало психологических проблем. Гарри резко отозвался о таких материалах и назвал их "истерическими" и "паникой".

Принц Уильям и принц Гарри (фото: GettyImages)

Согласно информации источников, массив негатива против Гарри и Меган вызван таблоидными СМИ и дворцовыми утечками.

Инсайдеры подтвердили американскому изданию, что принцы были на связи и что части средств массовой информации превращают братскую заботу Уильяма в отношении Гарри в истерию.

Кейт Миддлтон и принц Уильям в Пакистане (Фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

В ленте об африканском путешествии герцог Сассекский впервые признал напряженность в отношениях со своим старшим братом, сказав, что у них "хорошие и плохие дни".

Меган Маркл и принц Гарри в Африке (фото: instagram.com/sussexroyal)

"Но я его очень люблю, и вы знаете, что большинство вещей, вероятно, - ну, большинство вещей создано из ничего", - добавил Гарри.

После этого инсайдеры Букингемского дворца в понедельник сообщили ВВС, что принц Уильям "беспокоился" о принце Гарри и его жене Меган. Утром на следующий день эти замечания разошлись во многих ежедневных публикациях Британии.

Скрин: twitter.com/KensingtonRoyal

В заголовках указывается, что Уильям "боится" за Гарри и Меган, и что младший брат сейчас стал очень "хрупким".

How the British papers are covering the ongoing fallout from Prince Harry’s documentary appearance pic.twitter.com/MS8ZaMknug