Меган Маркл поставила под удар репутацию королевской семьи: в чем причина

Меган Маркл и королева Елизавета II (коллаж: РБК-Украина)

Меган Маркл излишне откровенно и эмоционально рассказала о личных трудностях

Меган Маркл во время путешествия с принцем Гарри по Африке дала громкое интервью, в котором рассказала о проблемах и сложностях жизни в королевской семье. Теперь же поговаривают, что откровения эмоциональной экс-актрисы на камеру могут стать проблемой для королевы Елизаветы и всей королевской семьи.

В своем рассказе о том, как нелегко ей дается роль королевской невестки, живущей под постоянным прицелом камер, Меган невольно вынесла сор из избы. В Кенсингтонском дворце, где привыкли всегда держать марку, этого могут не понять, пишет Express.

Меган Маркл, принц Гарри и Арчи (фото: royal.uk)

Кроме всего прочего, Меган пожаловалась на британские таблоиды, которые превратили ее жизнь после переезда в Лондон, в настоящую борьбу. А после известия о беременности и после рождения сына Арчи все надежды на частную жизнь были окончательно потеряны.

Стоит отметить, что интервью Меган начали сравнивать со взрывными откровениями принцессы Дианы, которыми она поделилась с прессой в 1995 году. Тогда невестка Елизаветы II рассказала об изменах Чарльза и о том, как на протяжении многих лет чувствовала себя чужой в королевской семье. Само собой слова Дианы основательно подпортили репутацию Кенсингтонского дворца.

Как и Диана, рассказавшая о своей изоляции, Меган сказала, что у нее мало поддержки в новой семье.

"Не многие люди спрашивают, все ли у меня в порядке", - сказала Меган.