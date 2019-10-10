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Меган Маркл довела принца Гарри до слез: что произошло

STYLERЖизнь    10.10.2019 - 19:23
Меган Маркл довела принца Гарри до слез: что произошло
Меган Маркл и принц Гарри с сыном (Фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Меган Маркл сообщила принцу Гарри новость, которая довела его до слез

Меган Маркл, герцогиня Сассекская, которая недавно получила внезапную похвалу от королевы Елизаветы, смогла довести своего супруга, принца Гарри до слез. Как сообщают американские таблоиды со ссылкой на источники в королевском дворце, это произошло после того, как герцог Сассекский узнал неожиданную новость о своей супруге.

Меган Маркл довела принца Гарри до слез: что произошло

Меган Маркл и принц Гарри (Фото: instagram.com/sussexroyal)

Источники утверждают, что Меган Маркл снова в ожидании ребенка. Фанаты также заподозрили герцогиню Сассекскую во второй беременности, так как во время поездки по Африке, она неоднократно показывалась в платьях, которые носила о время первой беременности, а также иногда было заметно, что живот Меган Маркл слегка округлился.

Меган Маркл довела принца Гарри до слез: что произошло

Меган Маркл (Фото: instagram.com/sussexroyal)

"Никто не ожидал, что это случится так скоро. Но Гарри и Меган ранее говорили, что не хотят ждать слишком долго – особенно, учитывая ее возраст", - рассказал инсайдер и сообщил, что, когда герцогиня Сассекская сообщила мужу радостную новость – он расплакался от счастья.

Меган Маркл довела принца Гарри до слез: что произошло

Меган Маркл и принц Гарри (Фото: instagram.com/sussexroyal)

Есть еще несколько признаков, которые наводят на мысли о том, что Меган Маркл снова в положении – герцогиня категорически отказывается от алкогольных напитков, но иногда употребляет шоколад и картофель фри.

Она попросила перешить несколько ее нарядов – так, чтобы они были свободнее.

Меган Маркл довела принца Гарри до слез: что произошло

Меган Маркл (Фото: instagram.com/sussexroyal)

Как утверждает инсайдер, герцоги Сассекские очень хотят, чтобы у них родилась девочка, так как для нее уже есть имя, в честь королевы – Елизавета. Если же у них родится мальчик – то его назовут Оливером.

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