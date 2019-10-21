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Меган Маркл рассекретила странное прозвище принца Гарри

STYLERПерсоны    21.10.2019 - 09:26
Меган Маркл рассекретила странное прозвище принца Гарри
Принцы Гарри и Меган Маркл (фото: Getty Images)

Меган Маркл эмоционально рассказала о борьбе за свою честь и достоинство

Меган Маркл рассказала о секретном прозвище, которым она называет иногда называет своего любимого супруга принца Гарри. Этим герцогиня Сассекская поделилась в интервью Тому Брэдби, который сопровождал королевскую чету в турне по Африке.

Меган эмоционально рассказала о том, что вход в королевскую семью дался ей нелегко, пишет Express. Сериальная актриса, разведенная американка, отхватившая одного из самых завидных женихов - такими клише наделяла Меган общественность.

И даже после свадьбы и во время беременности герцогине приходилось через многое пройти. Она говорит, что это была настоящая борьба за право быть тем, кем она есть.

Меган Маркл рассекретила странное прозвище принца Гарри

Принц Гарри, Меган Маркл, Арчи и Десмонд Туту (facebook.com/TheBritishMonarchy)

И в моменты трудностей Меган поддерживала Гарри, для котрого этот путь также был нелегким.

"Я долго говорила "Н" (заглавная буква имени Гарри на английском. - Ред.), вот как я его называю, нет смысла просто что-то переживать - это не главное в жизни. Ты должен процветать и чувствовать себя счастливым", - сказала герцогиня.

Стоит отметить, что борьба за право на частную и достойную жизнь продолжается до сих пор. Прин Гарри подал в суд на британский таблоид, который чернил Меган, опубликовав текст личного письма герцогини к ее отцу Томасу Марклу. При этом, как утверждает герцог, издание повырывало из текста куски, чтобы выставить его супругу в неприглядном свете.

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