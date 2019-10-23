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Істерика та паніка: принц Гаррі різко відповів на "занепокоєння" брата

STYLERПерсони    23.10.2019 - 20:38
Істерика та паніка: принц Гаррі різко відповів на "занепокоєння" брата
Принц Вільям і Гаррі (фото: GettyImages)

Герцоги Сассекські звинуватили таблоїди і "друзів" в Букінгемському палаці в інформаційній кампанії проти них

Меган Маркл і принц Гаррі в гучному інтер'ю, яке було включено до годинного документального фільму "Гаррі і Меган: африканська подорож" для британського каналу ITV, поскаржилися на витік інформації про стосунки між членами королівської сім'ї в пресу, подальшому перекручуванні інформації та роздуванні скандалів, що тільки ускладнює ситуацію. Про це пише CNN.

Так, наприклад, визнання герцога Сассекського про відчуженість між ним і старшим братом та реакція на словами принца Вільяма про турботу і "крихкий" стан деякі британські ЗМІ подали навіть як початок психологічних проблем. Гаррі різко відгукнувся про такі матеріали та назвав їх "істеричними" та "панікою".

Істерика та паніка: принц Гаррі різко відповів на &quot;занепокоєння&quot; брата

Принц Вільям і принц Гаррі (фото: GettyImages)

Згідно з інформацією джерел, масив негативу проти Гаррі і Меган викликаний таблоїдними ЗМІ та витоками з палацу.

Інсайдери підтвердили американському виданню, що принци були на зв'язку і що частини засобів масової інформації перетворюють братську турботу Вільяма щодо Гаррі на істерію.

Істерика та паніка: принц Гаррі різко відповів на &quot;занепокоєння&quot; брата

Кейт Міддлтон і принц Вільям в Пакистані (Фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

У стрічці про африканську подорож герцог Сассекський вперше визнав напруженість у стосунках зі своїм старшим братом, сказавши, що у них "хороші та погані дні".

Істерика та паніка: принц Гаррі різко відповів на &quot;занепокоєння&quot; брата

Меган Маркл і принц Гаррі в Африці (фото: instagram.com/sussexroyal)

"Але я його дуже люблю, і ви знаєте, що більшість речей, ймовірно, - ну, більшість речей створено з нічого", - додав Гаррі.

Після цього інсайдери Букінгемського палацу в понеділок повідомили ВВС, що принц Вільям "турбувався" про принца Гаррі та його дружину Меган. Вранці наступного дня ці зауваження розійшлися у багатьох щоденних публікаціях Британії.

Істерика та паніка: принц Гаррі різко відповів на &quot;занепокоєння&quot; брата

Скрін: twitter.com/KensingtonRoyal

У заголовках вказується, що Вільям "боїться" за Гаррі та Меган, і що молодший брат зараз став дуже "тендітний".

Відео: twitter.com/MaxFosterCNN

Герцог Сассекський наголошує, що він якраз почуває себе як ніколи міцним.

Як зазначило джерело, принц Гаррі ніколи не ухилявся від розмов про своє власне психічне здоров'я, а також про важливість психічного здоров'я і благополуччя. Герцог Сассекський дав відверту і чесну відповідь репортеру ITV Того Бредбі в ході документального фільму та заявив, що таблоїди і брифінги так званих "представників палацу і друзів" є класичними прикладами "анти - Гаррі та Меган - істерії".

Істерика та паніка: принц Гаррі різко відповів на &quot;занепокоєння&quot; брата

Принци Вільям і Гаррі з подружжям Кейт Міддлтон і Меган Маркл (фото: royal.gov.uk)

Інсайдер додав, що інститут навколо британської королівської сім'ї повний людей, які бояться та недосвідчені в тому, як найкраще допомогти використовувати і розкрити потенціал Гаррі і Меган, які, за їхніми словами, намагаються самостійно модернізувати монархію.

Як повідомлялося раніше, нещодавно принц Гаррі подав до суду на британський таблоїд, який чорнив Меган, опублікувавши текст особистого листа герцогині до її батька Томаса Маркл. При цьому, як стверджує герцог, видання повиривало з тексту шматки, щоб виставити його дружину в непривабливому світлі.

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Новини України Меган Марклпринц ГарріПринц Вільям
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