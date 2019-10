Істерика та паніка: принц Гаррі різко відповів на "занепокоєння" брата

Герцоги Сассекські звинуватили таблоїди і "друзів" в Букінгемському палаці в інформаційній кампанії проти них

Меган Маркл і принц Гаррі в гучному інтер'ю, яке було включено до годинного документального фільму "Гаррі і Меган: африканська подорож" для британського каналу ITV, поскаржилися на витік інформації про стосунки між членами королівської сім'ї в пресу, подальшому перекручуванні інформації та роздуванні скандалів, що тільки ускладнює ситуацію. Про це пише CNN.

Так, наприклад, визнання герцога Сассекського про відчуженість між ним і старшим братом та реакція на словами принца Вільяма про турботу і "крихкий" стан деякі британські ЗМІ подали навіть як початок психологічних проблем. Гаррі різко відгукнувся про такі матеріали та назвав їх "істеричними" та "панікою".

Згідно з інформацією джерел, масив негативу проти Гаррі і Меган викликаний таблоїдними ЗМІ та витоками з палацу.

Інсайдери підтвердили американському виданню, що принци були на зв'язку і що частини засобів масової інформації перетворюють братську турботу Вільяма щодо Гаррі на істерію.

У стрічці про африканську подорож герцог Сассекський вперше визнав напруженість у стосунках зі своїм старшим братом, сказавши, що у них "хороші та погані дні".

"Але я його дуже люблю, і ви знаєте, що більшість речей, ймовірно, - ну, більшість речей створено з нічого", - додав Гаррі.

Після цього інсайдери Букінгемського палацу в понеділок повідомили ВВС, що принц Вільям "турбувався" про принца Гаррі та його дружину Меган. Вранці наступного дня ці зауваження розійшлися у багатьох щоденних публікаціях Британії.

У заголовках вказується, що Вільям "боїться" за Гаррі та Меган, і що молодший брат зараз став дуже "тендітний".

