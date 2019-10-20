Это худшие воспоминания: Меган Маркл и принц Гарри сделали громкое заявление

Меган Маркл, принц Гарри и сын Арчи (фото: royal.uk)

Меган Маркл сказала, что ей каждодневно приходится бороться со СМИ

Меган Маркл больше не выдерживает давления со стороны журналистов и заявляет об этом всему миру. Принц Гарри очень переживает за состояние своей супруги и напоминает общественности, что принцесса Диана также была жертвой травли со стороны прессы.

Вскоре поклонники королевской семьи увидят документальный фильм, посвященный африканскому туру Меган Маркл и принца Гарри. В данной картине будут раскрываться и положительные, и негативные моменты.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: GettyImages)

"Каждый раз при виде камеры, при звуке щелчка фотоаппарата и его вспышке я возвращаюсь назад. Это худшие воспоминания из жизни мамы, которые неизбежно соседствуют с лучшими", - говорит принц Гарри.

Меган Маркл также делится своими эмоциями и говорит, что испытала большое давление со стороны СМИ, а это, в свою очередь, негативно сказалось на ее здоровье.

"Послушайте, любая женщина, особенно когда она беременна, уязвима. Это действительно сложно. А потом появился новорожденный, понимаете", - ответила герцогиня Сассекская.

Журналист Том Брэдби поинтересовался, можно ли сказать, что она "не совсем в порядке" и "это действительно была борьба", герцогиня ответила коротким "да". Кроме того, Меган поблагодарила журналистов за участие.

"Спасибо, что спросили об этом, потому что не многие интересовались, в порядке ли я. Но это слишком реально, чтобы скрывать свои чувства за кулисами", - сказала она.

Напомним, что Меган Маркл совершила настоящий подвиг ради принца Гарри.