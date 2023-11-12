Ірина Білик переклала свій легендарний хіт "Мы будем вместе": як українською тепер звучить пісня (відео)
Легендарний хіт Ірини Білик "Мы будем вместе" зазвучав українською мовою. Його нову версію прихильники співачки почули під час одного з її концертів в рамках благодійного туру "Українська душа", з яким артистка зараз їздить містами України.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok шанувальниці виконавиці.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Telegram-канал Культурна прачечна.
Що відомо про пісню
Оригінальна версія пісні, яку знаменитість присвятила своєму екскоханому, хореографу Дмитру Дікусару, датована 2012 роком.
Як повідомляє Telegram-канал "Культурна прачечна", який посилається на пресслужбу Ірини, скоро у мережі з’явиться студійна версія треку, а також готується переклад ще одного російськомовного суперхіта.
Текст пісні українською
Розквітає ніч, зоряне панно,
І стихають кроки за моїм вікном,
Віру у добро вже не зупинить,
Я ловлю твої бажання
кожну мить.
Ми будем разом, я знаю.
Таких як я - не буває,
Таких як ти - не втрачають,
Ми будем разом, я знаю.
Що відомо про роман Білик і Дікусара
Ірина і Дмитро закрутили роман у 2007 році. Пара познайомилася під час зйомок “Танців з зірками”, де вони стояли у парі.
Дмитро Дікусар і Ірина Білик (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy, instagram.com/bilyk_iryna)
Весілля вони зіграли у спекотному Ріо-де-Жанейро. Проте всього через три роки закохані вирішили розійтися - не витримали запальних характерів один одного.
Їм вдалося зберегти дружні стосунки, вони й зараз раді бачити один одного.
Після повномасштабного вторгнення виконавиця зізнавалася, що першою реакцією після того, як вона дізналась, що хореограф пішов на фронт, були сльози.
Пізніше співачка подзвонила мамі Дікусара, і з того дня вони постійно на зв'язку.
Дмитро Дікусар (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy)
Нещодавно співачка Лама зізналася, чому зникла зі сцени на 10 років.
Також ми розповідали, як живе онук Ротару після втечі з України.