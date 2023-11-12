Ирина Билык перевела свой легендарный хит "Мы будем вместе": как на украинском теперь звучит песня (видео)
Легендарный хит Ирины Билык "Мы будем вместе" зазвучал на украинском языке. Его новую версию поклонники певицы услышали во время одного из ее концертов в рамках благотворительного тура "Українська душа", с которым артистка сейчас ездит по городам Украины.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok поклонницы исполнительницы.
При написании материала использовались следующие источники: Telegram-канал Культурная прачечная.
Что известно о песне
Оригинальная версия песни, которую знаменитость посвятила своему экс-возлюбленному, хореографу Дмитрию Дикусару, датирована 2012 годом.
Как сообщает Telegram-канал "Культурная прачечная", ссылающийся на прессслужбу Ирины, скоро в сети появится студийная версия трека, а также готовится перевод еще одного русскоязычного суперхита.
Текст песни на украинском
Розквітає ніч, зоряне панно,
І стихають кроки за моїм вікном,
Віру у добро вже не зупинить,
Я ловлю твої бажання
кожну мить.
Ми будем разом, я знаю.
Таких як я - не буває,
Таких як ти - не втрачають,
Ми будем разом, я знаю.
Что известно о романе Билык и Дикусара
Ирина и Дмитрий закрутили роман в 2007 году. Пара познакомилась во время съемок "Танців з зірками", где они стояли в паре.
Дмитрий Дикусар и Ирина Билык (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy, instagram.com/bilyk_iryna)
Свадьбу они сыграли в жарком Рио-де-Жанейро. Однако всего через три года влюбленные решили разойтись - не выдержали вспыльчивых характеров друг друга.
Им удалось сохранить дружеские отношения, они и сейчас рады видеть друг друга.
После полномасштабного вторжения исполнительница признавалась, что первой реакцией после того, как она узнала, что хореограф ушел на фронт, были слезы.
Позже певица позвонила маме Дикусара, и с этого дня они постоянно на связи.
Дмитрий Дикусар (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy)
Недавно певица Лама призналась, почему исчезла со сцены на 10 лет.
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