Співачка Лама зізналася, чому зникла зі сцени на 10 років. "Дійшла до неврозу"

Українська співачка Лама (Наталя Дзеньків), яка була дуже популярною у 2006 році завдяки хітам "Моє серце", "Мені так треба", "Знаєш як болить" та іншим, зникала зі сцени приблизно на 10 років. Як виявилося, артистка свідомо відмовилася від виступів.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про причини свого зникнення зі сцени Лама розповіла в інтерв'ю для YouTube-каналу Rostyslove Production.

Чому Лама зникла "з радарів"

Співачка пояснила, що робота у шоу-бізнесі не завжди приносила їй задоволення. Іноді вона розуміла, що не хоче бути дотичною до деяких процесів.

"Були періоди, коли я розуміла що мені потрібно трошки відійти від шоубізнесу... Є речі, які я не хочу робити те, що відбувається у шоу-бізнесі, і це приносило мені дуже багато дискомфортних емоцій", - розповіла Лама.

Лама повернулася на сцену декілька років тому (фото: instagram.com/lamaukraine)

Мало того, у артистки почалися проблеми зі здоров'ям. Співачка зізналася, що в якийсь період вона погано спала, а лікарі навіть поставили їй діагноз. Бувало таке, що вона не спала по декілька днів.

"Я дійшла до неврозу, но тобто це вегетосудинна дистонія, я дуже часто не спала ночами. Для мене було проблемою заснути перед концертом, я дуже часто зривала зйомки кліпів. Я зрозуміла, що мені дуже некомфортно, я не висипалася. Дуже часто я йшла на концерт взагалі не спавши дві чи три ночі", - зізналася Лама.

Чому Лама пішла зі сцени (фото: instagram.com/lamaukraine)

Як Лама рятувалася від неврозу

У той момент співачка зрозуміла, що їй потрібно працювати над духовним розвитком. Лама почала шукати гармонію та вивчила багато інформації.

"Я вивчала психотерапію, психологію. Усе, що стосується вегетосудинної дистонії, я вивчала...Я була не в музиці тоді, але мені необхідно було це самій вивчити", - розповіла Дзеньків.

Окрім цього, у 2012 році помер її батько. Втрата рідної людини сильно вплинула на Ламу. Вона не могла вийти з дому, навіть "ловила" напівпанічні атаки. Звісно, про концерти тоді не йшлося. Нині ж, на тлі повномасштабної війни РФ проти України, Лама відновила творчу діяльність, аби допомагати ЗСУ.