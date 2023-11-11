Як живе онук Ротару після втечі з України: пише музику та майже не говорить про війну

29-річний онук співачки Софії Ротару, музикант Анатолій Євдокименко, "відзначився" спробою втечі з України на початку повномасштабної війни, а потім раптово показався у Європі. Нині він не розповідає про своє життя та демонструє у соцмережах лише власну творчість.

При написанні матеріалу були використані такі ресурси: Instagram-сторінка Євдокименка, "Українська правда", видання Metal та Deep House Amsterdam, Telegram-канал Богдана Беспалова.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чим займається онук Ротару та що він взагалі говорить про війну.

Як онук Ротару тікав з України

На початку повномасштабної війни, яку проти нашої країни розв'язала РФ, онука Ротару та її сина Руслана Євдокименка затримали під час спроби втечі. Разом з громадянином Молдови та іншими чоловіками-втікачами їх затримали.

Відомо, що онук та син Ротару планували перетнути кордон на човні. Вони хотіли потрапити до Молдови, проте прикордонники не дали їм порушити закон.

Українці під проводом громадянина Молдови намагались втекти з країни на човні. Серед них – син і онук співачки Софії Ротару. pic.twitter.com/dKSfMcii3T — Українська правда (@ukrpravda_news) March 8, 2022

Де онук Ротару зараз

Після спроби втечі Євдокименко на якийсь час "залягав на дно". Але потім, 28 березня, онук Ротару усе ж з'явився у мережі. Тоді він лише публікував власне фото та нагадав, що у нього день народження.

Вже влітку 2022 року чоловік показався у Парижі. Як виявилося, йому усе ж вдалося виїхати за кордон. Але як саме він це робив - невідомо.

Як змінився онук Ротару ( фото: instagram.com/shmn)

Втім, блогер Беспалов стверджує, що за виїзд Євдокименка платила його бабуся. Раніше музикант перебував в Амстердамі, а нині ж він нібито перебуває у США.

"Живе у Нью-Йорку і планує стати відомим. Виїхав з України не з першого разу, бабусі виїзд онука обійшовся в чималу суму. Відомим він стане, але не співаком, а клоуном", - заявив блогер.

Стало відомо, де знаходиться Євдокименко (скріншот)

Чим займається онук Ротару

Ще до початку повномасштабної війни Євдокименко займався музикою. Нині ж він продовжує записувати треки. Онук Ротару не пішов стопами зіркової бабусі та не став естрадним співаком. Замість цього чоловік пише електронну музику.

У 2022 році він випустив перший альбом, а 1 грудня Євдокименко планує презентувати вже другу платівку. Окрім цього, нещодавно онук Ротару показав, як він змінився після втечі з України. Чоловік відростив волосся та демонструє стильні "луки", але деталей про своє життя не розкриває.

Як виглядає Анатолій Євдокименко ( фото: instagram.com/shmn)

Що онук Ротару говорить про війну

Нещодавно Євдокименко давав два інтерв'ю. У них він лише мимохідь пригадував про війну, яка досі триває в Україні. Після втечі онук Ротару зазначав, що він був "вимушений" покинути країну.

" Цей рік, безперечно, був найважчим роком у моєму житті, але також і найбільш трансформаційним, я можу сказати. Мало того, це був справді руйнівний і трагічний рік для всього народу України, я висловлюю співчуття всім родинам, які втратили своїх близьких у розпал цієї війни. З початком війни я був змушений покинути країну, щоб почати нове життя", - заявляв музикант.

Де живе онук Ротару (фото: instagram.com/shmn)

Також Євдокименко писав, що понад 6 місяців "жив життям справжнього кочівника", що дало йому "новий погляд на життя".

"Недавня пандемія та війна, яка триває, мають величезний вплив на людство, тому я вважаю, що для нас важливо зберігати моральну гідність і шукати вирішення через єдність", - говорив онук Ротару у ще одному інтерв'ю.

При цьому у соцмережах Євдокименко мовчить про війну. Він не коментує події в Україні та ніби вдає, що нічого не відбувається.