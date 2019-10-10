ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Інтерв'ю з вмираючою Заворотнюк за 800 тисяч: лікарі зрадили актрису

STYLERПерсони    10.10.2019 - 12:52
Інтерв'ю з вмираючою Заворотнюк за 800 тисяч: лікарі зрадили актрису
Анастасія Заворотнюк (фото: facebook/com/ Zavorotnyuk71)

Співробітник клініки, де знаходиться Анастасія Заворотнюк, шокував своєю пропозицією

Анастасія Заворотнюк хвора на рак четвертого ступеня і зараз знаходиться в клініці для тежелобольных пацієнтів з онкологією. Один із співробітників медичного закладу повідомив, що може взяти у хворої актриси інтерв'ю, але не безоплатно, а за велику суму грошей. За розмова з "прекрасною нянею" він запросив 800 тисяч рублів. Про це повідомляє одне з російських ЗМІ.

Ім'я співробітника видання не розголошує, але повідомляє, що чоловік сам звернувся в редакцію з принадною пропозицією.

Інтерв'ю з вмираючою Заворотнюк за 800 тисяч: лікарі зрадили актрису

Анастасія Заворотнюк (фото: facebook/com/ Zavorotnyuk71)

"Я буду задавати їй питання, які ви мені напишете. Можливо, це буде її останнє інтерв'ю. Всі на умовах повної анонімності та нерозголошення всіх подробиць нашого співробітництва. Чекаю вашої швидкої відповіді", - повідомив нібито співробітник лікарні.

Таким чином анонімний "співробітник" намагається заробити і "сколотити" круглу суму.

Нагадаємо, що родичі артистки досі не дають коментарі пресі з приводу хвороби Анастасії. Рідні "няні" відмовляються йти на контакт з журналістами і просять, щоб їх залишили у спокої.

Також читайте в нашому матеріалі, як у лікарню до Анастасії Заворотнюк приїхала мати. Як складалися стосунки між жінками.

Заворотнюк відвідала в лікарні матір: як складалися відносини у зірковій сім'ї Заворотнюк залишилося 48 годин: в Росії вже ховають актрису
Новини України Анастасия Заворотнюк
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся