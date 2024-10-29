"Полтавський палій" Віталій Чепурко показав, як живе зараз, і зробив заяву про Путіна (відео)

Віталій Чепурко - головний герой вірусного ролика, де каже свою легендарну фразу "Ну, мені нравиться, як воно горить". Відео з’явилося у мережі у 2018 році, і після серії підпалів його затримала поліція. Пізніше чоловікові з правопорушника вдалося стати блогером, і він показав, як зараз живе, а також неочікувано згадав про Путіна.

Що сказав та показав інтернет-зірка, пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його інтерв'ю Олені Гаджук.

Як живе Полтавський палій

Зірка мережі провів екскурсію будинком для журналістки та показав, в яких умовах мешкає. Він зазначив, що інколи в домі бувають проблеми зі світлом. А ще чоловік займається вирощуванням перепілок.

Окрім того, Віталій розповів, що планує повну реконструкцію нерухомості, а у цей час, поки робитиметься ремонт, буде жити у товариша на дачі.

кадри з інтерв'ю

Полтавський палій згадав про Путіна

Чепурко озвучив одну зі своїх мрій, яка, на його думку, зробила б його ще популярнішим.

"Це не можна говорити, тому що в нас зараз іде війна, але якби я надавав би Путіну, я думаю, я став би царем гори - в мене було б дуже багато підписників. Якби його сюди привезли, я б навіть не подивився, що він старий", - сказав Віталій.

Полтавський палій розповів про заробітки

Блогер зазначив, що має дохід з реклами, а також привітання, які в нього замовляють підписники.

"Мені пояснили, що у такому сенсі ти вже більше не сядеш. Що чим більше будуть дивитися, тим більше ти матимеш від цього кошти. Я маю дохід. Інколи замовляють рекламу", - поділився подробицями він.

"Нещодавно я їздив до Києва та отримав 10 тисяч за рекламу - сказав п’ять рядків. Це був магазин одягу. Два роки тому я знімався у фільмі "Любов і блогери", а тепер цей чоловік, він відкрив свій магазин і каже: "Хочу, щоб ти мене прорекламував". Ще це привітання. Можна написати мені в особисті - це буде без відмітки в Instagram або з відміткою", - додав інфлюенсер.

Полтавський Палій розповів про своє життя зараз (скриншот)

До слова, Полтавський палій здобув шалену популярність в мережі після того, як став підпалювати килимки перед вхідними дверима та дивився, як воно горить. За одну ніч він підпалив близько восьми дверей.

Коли правоохоронці затримали його, то записали відео, в якому Чепурко і сказав слова, які стали мемом.

"Ну, мені нравиться, як воно горить, як люди суєтятся, пожарки приїжджають. Ну, люді в шокє, глаза аж вилазять у них. Ну, а мені це по приколу: дивиться, як вони бігають, суєтятся, питаются руками потушить, а воно ж іще дужче горить. А я стою внизу і сміюся", - говорить герой смішного відео.

Окрім того, Віталій говорив, що його й досі впізнають і фотографуються. А про свою популярність він дізнався вже, коли був у місцях позбавлення волі, адже про це йому тоді розповіли самі представники поліції.