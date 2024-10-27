"Викинули як собаку": у Львові блогерка хотіла розплатитися карткою банку РФ, але щось пішло не так (відео)

У Львові блогерка Софія Лоран поскаржилася на те, що її зі скандалом вигнали з закладу. Вся річ у тому, що дівчина хотіла розрахуватися карткою російського банку. Звісно ж, це викликало здивування та обурення.

Що Лоран говорить про скандал та як на це реагує мережа, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Скандал з блогеркою у Львові - з чого все почалося

Так, Софія, яка здебільшого публікує відео та фото, на яких вона "тусить", вживає алкоголь та гуляє клубами, раптово вийшла у Stories з криками й звинуваченнями.

Виявилося, що вона відпочивала у львівському барі з сестрою. І все було добре, поки не довелося оплачувати чек. І потім її "довели".

Обурена блогерка кричала на камеру, що її вигнали та "викинули як собаку", бо побачили, що вона хотіла платити карткою російського "Сбєрбанку". При цьому Софія заявила, що "немає ніякої різниці", в якому банку вона зберігає валюту, а картка і взагалі нібито належить не їй.

"Я розмовляю як українською, так і російською. І я дуже кохаю Львів. Але коли до мене підходять і кажуть: "Пішла на ***, тому що ти російською говориш і в тебе Сбєрбанк". Та тебе *бе взагалі, чому у мене Сбєрбанк?.. Це просто вже сміх, тому що яка різниця, де в мене мають бути гроші" - верещала блогерка.

"Головне, що я доначу нашій Україні. Я перебуваю в Україні і не підтримую війну! Ви це можете наконєц-то зрозуміть? А мене як собаку викинули", - також заявила Софія.

Як реагує мережа

Відео з криками Лоран швидко "розлетілося" пабліками та Telegram-каналами. У коментарях під дописами, в яких йдеться про блогерку, люди пишуть:

"Рублями хоче розплатитися, ти диви яка"

"Квадробобер з катушок зірвавася"

"Вигнали, щоб не псувала своїм виглядом апетит іншим відвідувачам"

"Якщо патріотка, то чого гроші держиш у мос**лів? А може зарплату там отримує"

"Яка ти українка, якщо гроші крутяться в російському банку? Схоже на вкид"

"Гидота яка. Цікаво, хто на неї підписаний, це просто жах".

Хто така Софія Лоран

Нині блогерка закрила соцмережі. Але раніше вона розповідала, що нібито народилася в Запоріжжі, а зараз мешкає в Києві та подорожує Україною. Вона часто публікувала контент з російськими піснями, за що вже неодноразово отримувала критику й хейт.

Втім, Лоран заявляла, що музика - це нібито "не головне". А нещодавно Софія з'явилася на відео блогерка Ніколаса Карми. Там вона розповідала, що нещодавно вибила собі зуби та отримала синець під оком, бо впала в клубі, з другого поверху.