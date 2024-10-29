"Полтавський палій" Виталий Чепурко показал, как живет сейчас, и сделал заявление про Путина (видео)

Виталий Чепурко - главный герой вирусного ролика, где говорит свою легендарную фразу "Ну, мені нравиться, як воно горить". Видео появилось в сети в 2018 году, и после серии поджогов его задержала полиция. Позже мужчине из правонарушителя удалось стать блогером, и он показал, как сейчас живет, а также неожиданно вспомнил про Путина.

Что сказал и показал интернет-звезда, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его интервью Елене Гаджук.

Как живет Полтавский поджигатель

Звезда сети провел экскурсию по дому для журналистки и показал, в каких условиях живет. Он отметил, что иногда в доме бывают проблемы со светом. А еще мужчина занимается выращиванием перепелок.

Кроме того, Виталий рассказал, что планирует полную реконструкцию недвижимости, а в это время, пока будет делаться ремонт, он планирует жить у товарища на даче.

​​​кадры из интервью

Полтавский поджигатель вспомнил про Путина

Чепурко озвучил одно из своих желаний, которое, по его мнению, сделало бы его еще популярнее.

"Это нельзя говорить, потому что у нас сейчас идет война, но если бы я надавал бы Путину, я думаю, я стал бы царем горы - у меня было бы очень много подписчиков. Если бы его сюда привезли, я бы даже не посмотрел, что он старый", - сказал Виталий.

Полтавский поджигатель рассказал о заработках

Блогер отметил, что имеет доход с рекламы, а также с поздравлений, которые у него заказывают подписчики.

"Мне объяснили, что в таком смысле ты уже больше не сядешь. Чем больше будут смотреть, тем больше у тебя будет от этого средств. У меня есть доход. Иногда заказывают рекламу", - поделился подробностями он.

"Недавно я ездил в Киев и получил 10 тысяч за рекламу - сказал пять строчек. Это был магазин одежды. Два года назад я снимался в фильме "Любовь и блогеры", а теперь этот мужчина, он открыл свой магазин и говорит: "Хочу, чтобы ты меня прорекламировал". Еще это поздравления. Можно написать мне в личные - это будет без отметки в Instagram или с отметкой", - добавил инфлюэнсер.

Полтавский поджигатель рассказал о своей жизни сейчас (скриншот)

К слову, Полтавский поджигатель приобрел бешеную популярность в сети после того, как стал поджигать коврики перед входной дверью и смотрел, как она горит. За одну ночь он поджег около восьми дверей.

Когда правоохранители задержали его, то записали видео, в котором Чепурко и сказал слова, ставшие мемом.

"Ну, мені нравиться, як воно горить, як люди суєтятся, пожарки приїжджають. Ну, люді в шокє, глаза аж вилазять у них. Ну, а мені це по приколу: дивиться, як вони бігають, суєтятся, питаются руками потушить, а воно ж іще дужче горить. А я стою внизу і сміюся", - говорит герой смешного видео.

Кроме того, Виталий говорил, что его до сих пор узнают и фотографируются. А свою популярность он узнал уже, когда был в местах лишения свободы, ведь об этом ему тогда рассказали сами представители полиции.