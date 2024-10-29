"Полтавський палій" Виталий Чепурко показал, как живет сейчас, и сделал заявление про Путина (видео)
Виталий Чепурко - главный герой вирусного ролика, где говорит свою легендарную фразу "Ну, мені нравиться, як воно горить". Видео появилось в сети в 2018 году, и после серии поджогов его задержала полиция. Позже мужчине из правонарушителя удалось стать блогером, и он показал, как сейчас живет, а также неожиданно вспомнил про Путина.
Что сказал и показал интернет-звезда, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его интервью Елене Гаджук.
Как живет Полтавский поджигатель
Звезда сети провел экскурсию по дому для журналистки и показал, в каких условиях живет. Он отметил, что иногда в доме бывают проблемы со светом. А еще мужчина занимается выращиванием перепелок.
Кроме того, Виталий рассказал, что планирует полную реконструкцию недвижимости, а в это время, пока будет делаться ремонт, он планирует жить у товарища на даче.
кадры из интервью
Полтавский поджигатель вспомнил про Путина
Чепурко озвучил одно из своих желаний, которое, по его мнению, сделало бы его еще популярнее.
"Это нельзя говорить, потому что у нас сейчас идет война, но если бы я надавал бы Путину, я думаю, я стал бы царем горы - у меня было бы очень много подписчиков. Если бы его сюда привезли, я бы даже не посмотрел, что он старый", - сказал Виталий.
Полтавский поджигатель рассказал о заработках
Блогер отметил, что имеет доход с рекламы, а также с поздравлений, которые у него заказывают подписчики.
"Мне объяснили, что в таком смысле ты уже больше не сядешь. Чем больше будут смотреть, тем больше у тебя будет от этого средств. У меня есть доход. Иногда заказывают рекламу", - поделился подробностями он.
"Недавно я ездил в Киев и получил 10 тысяч за рекламу - сказал пять строчек. Это был магазин одежды. Два года назад я снимался в фильме "Любовь и блогеры", а теперь этот мужчина, он открыл свой магазин и говорит: "Хочу, чтобы ты меня прорекламировал". Еще это поздравления. Можно написать мне в личные - это будет без отметки в Instagram или с отметкой", - добавил инфлюэнсер.
Полтавский поджигатель рассказал о своей жизни сейчас (скриншот)
К слову, Полтавский поджигатель приобрел бешеную популярность в сети после того, как стал поджигать коврики перед входной дверью и смотрел, как она горит. За одну ночь он поджег около восьми дверей.
Когда правоохранители задержали его, то записали видео, в котором Чепурко и сказал слова, ставшие мемом.
"Ну, мені нравиться, як воно горить, як люди суєтятся, пожарки приїжджають. Ну, люді в шокє, глаза аж вилазять у них. Ну, а мені це по приколу: дивиться, як вони бігають, суєтятся, питаются руками потушить, а воно ж іще дужче горить. А я стою внизу і сміюся", - говорит герой смешного видео.
Кроме того, Виталий говорил, что его до сих пор узнают и фотографируются. А свою популярность он узнал уже, когда был в местах лишения свободы, ведь об этом ему тогда рассказали сами представители полиции.