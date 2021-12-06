Интернет в Украине дешевле, чем где бы то ни было в мире. Мы платим 160 грн, а испанцы - 1200

В Украине самые дешевый в мире интернет. В среднем люди платят за него около 160 грн в месяц. При этом самый дорогой интернет в Эфиопии, там за него необходимо заплатить 11 тысяч грн.

Об этом рассказал техноблогер Назар Токар, ссылаясь на британское исследование.

На втором месте по стоимости интернета в мире - Россия. Там средняя стоимость широкополосного доступа составляет 182 грн в месяц, за ней следуют Румыния и Молдова - 228 и 265 грн соответственно.

Единственная страна, которая вошла в пятерку лидеров за пределами Европы, - это Индия, где среднемесячные затраты на широкополосную связь составляют 271 грн.

Эфиопия дороже, чем любая другая страна: здесь широкополосная связь стоит около 11 тысяч грн в месяц. Это почти в десять раз дороже, чем в Великобритании, где цена за интернет в среднем составляет 1124 грн.

На втором месте, по стоимости интернета находятся Объединенные Арабские Эмираты - 8563 грн в месяц.

Фактически, только страны Африки и Ближнего Востока входят в пятерку самых дорогих стран для широкополосной связи, при этом Катар, Зимбабве и Оман занимают третье, четвертое и пятое места.

Инфографика стоимости интернета в мире (скриншот)

В Украине самые дешевый в мире интернет (видео: YouTube)