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Украинский супермаркет удивил ценами на черешню: всего 1499 гривен

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Понедельник 06 декабря 2021 08:41
Украинский супермаркет удивил ценами на черешню: всего 1499 гривен Фото: Черешня в Украине продается по космической цене (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

В украинском супермаркете продают импортную черешню по космической цене. Естественно, сейчас не сезон, но многие украинцы ошарашены такой стоимостью ягод.

Фотографию ценника в одном из магазинов опубликовали в Telegram-канале Подслушано Одесса.

Где продают черешню

В посте не сообщается, в каком именно городе заметили "золотые" ягоды, но их цена впечатляет. За килограмм просят 1499 гривен.

"Кому черешенки из Сильпо?" - написали под фото.

Украинский супермаркет удивил ценами на черешню: всего 1499 гривенВ Сильпо продают черешню по 1500 гривен (фото: Подслушано Одесса)

В комментариях люди справедливо отметили, что на каждый товар есть свой покупатель.

  • Никто не заставляет покупать, это не товар первой необходимости. А если возят - значит покупают. Что не так?
  • Это из Калифорнии. Уже не первую зиму привозят.
  • Норм цена. По 2000 грн за 100грамм черных рыбьих ягод Вас не пугает?

Кстати, в онлайн-магазинах Украины за 100 граммов черешни просят от 99 гривен.

Как мы ранее писали, цены на кофе взлетели до рекордного за 10 лет уровня.

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