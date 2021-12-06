Украинский супермаркет удивил ценами на черешню: всего 1499 гривен

В украинском супермаркете продают импортную черешню по космической цене. Естественно, сейчас не сезон, но многие украинцы ошарашены такой стоимостью ягод.

Фотографию ценника в одном из магазинов опубликовали в Telegram-канале Подслушано Одесса.

Где продают черешню

В посте не сообщается, в каком именно городе заметили "золотые" ягоды, но их цена впечатляет. За килограмм просят 1499 гривен.

"Кому черешенки из Сильпо?" - написали под фото.

В Сильпо продают черешню по 1500 гривен (фото: Подслушано Одесса)

В комментариях люди справедливо отметили, что на каждый товар есть свой покупатель.

Никто не заставляет покупать, это не товар первой необходимости. А если возят - значит покупают. Что не так?

Это из Калифорнии. Уже не первую зиму привозят.

Норм цена. По 2000 грн за 100грамм черных рыбьих ягод Вас не пугает?

Кстати, в онлайн-магазинах Украины за 100 граммов черешни просят от 99 гривен.