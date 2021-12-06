В Украине взлетит в цене алкоголь: что и когда подорожает

Цены на алкоголь в Украине вырастут с января 2022 года. Верховная Рада приняла законопроект №5600, который предполагает новые правила расчета пивного акциза, который будет опираться на количество этилового спирта в напитке.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.

Как определят цену на пиво

Отметим, что первым напитком, который подорожает, будет пиво. Оно будет облагаться налогом по ставке 59,82 грн за 1 л этилового спирта, который потратили на его производство.

Сейчас в стране действует налог в размере 2,78 грн за литр пива независимо от крепости.

Пиво крепостью 4% подешевеет на 39 копеек, а то, что крепче 8% – подорожает на 2 грн 1 копейку.

Какие алкогольные напитки еще подорожают

Для других видов спиртных напитков акцизный налог (косвенный налог, налагаемый в момент производства на товары массового потребления внутри страны) будет повышен на 5%.

Напомним, что эксперты предупредили украинцев о том, что после Нового года подорожания продуктов питания не избежать. На определенные товары может быть даже дефицит.