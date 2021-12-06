Інтернет в Україні дешевше, ніж де б то не було в світі. Ми платимо 160 грн, а іспанці - 1200
В Україні найдешевший у світі інтернет. В середньому люди платять за нього близько 160 грн на місяць. При цьому найдорожчий інтернет в Ефіопії, там за нього необхідно заплатити 11 тисяч грн.
Про це розповів техноблогер Назар Токар, посилаючись на британське дослідження.
На другому місці за вартістю Інтернету в світі - Россія. Там середня вартість широкосмугового доступу становить 182 грн на місяць, за нею йдуть Румунія і Молдова - 228 і 265 грн відповідно.
Єдина країна, яка увійшла до п'ятірки лідерів за межами Європи, - це Індія, де середньомісячні витрати на широкосмуговий зв'язок становлять 271 грн.
Ефіопія дорожча, ніж будь-яка інша країна: тут широкосмуговий зв'язок коштує близько 11 тисяч грн на місяць. Це майже в десять разів дорожче, ніж у Великобританії, де ціна за інтернет в середньому становить 1124 грн.
На другому місці, за вартістю Інтернету знаходяться Об'єднані Арабські Емірати - 8563 грн на місяць.
Фактично, тільки країни Африки і Близького Сходу входять в п'ятірку найдорожчих країн для широкосмугового зв'язку, при цьому Катар, Зімбабве і Оман займають третє, четверте і п'яте місця.
Інфографіка вартості Інтернету в світі (скріншот)
В Україні найдешевший у світі інтернет (відео: YouTube)
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