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Інтернет в Україні дешевше, ніж де б то не було в світі. Ми платимо 160 грн, а іспанці - 1200

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Понеділок 06 грудня 2021 17:24
Інтернет в Україні дешевше, ніж де б то не було в світі. Ми платимо 160 грн, а іспанці - 1200 Фото: в Україні найдешевший у світі інтернет (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

В Україні найдешевший у світі інтернет. В середньому люди платять за нього близько 160 грн на місяць. При цьому найдорожчий інтернет в Ефіопії, там за нього необхідно заплатити 11 тисяч грн.

Про це розповів техноблогер Назар Токар, посилаючись на британське дослідження.

На другому місці за вартістю Інтернету в світі - Россія. Там середня вартість широкосмугового доступу становить 182 грн на місяць, за нею йдуть Румунія і Молдова - 228 і 265 грн відповідно.

Єдина країна, яка увійшла до п'ятірки лідерів за межами Європи, - це Індія, де середньомісячні витрати на широкосмуговий зв'язок становлять 271 грн.

Ефіопія дорожча, ніж будь-яка інша країна: тут широкосмуговий зв'язок коштує близько 11 тисяч грн на місяць. Це майже в десять разів дорожче, ніж у Великобританії, де ціна за інтернет в середньому становить 1124 грн.

На другому місці, за вартістю Інтернету знаходяться Об'єднані Арабські Емірати - 8563 грн на місяць.

Фактично, тільки країни Африки і Близького Сходу входять в п'ятірку найдорожчих країн для широкосмугового зв'язку, при цьому Катар, Зімбабве і Оман займають третє, четверте і п'яте місця.

Інтернет в Україні дешевше, ніж де б то не було в світі. Ми платимо 160 грн, а іспанці - 1200

Інфографіка вартості Інтернету в світі (скріншот)

В Україні найдешевший у світі інтернет (відео: YouTube)

Нагадаємо, в Україні злетить ціна на алкоголь. Стало відомо, коли і що подорожчає.

Ми також писали про те, що український супермаркет здивував цінами на черешню. Ягоду продають по 1499 грн.

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