Цікаві факти про McDonald's в Україні, які ви не знали

McDonald's відновлює роботу в Україні своїх ресторанів швидкого харчування після паузи з початку повномасштабного вторгнення РФ. Заклади мережі знову відкриють двері для відвідувачів - поки лише в деяких регіонах - і продовжать радувати українських любителів страв мак-меню, чим займаються... вже чверть століття.

За цей солідний період МакДональдз в Україні обзавівся низкою цікавих історій. Які факти про популярну мережу ви могли не знати - читайте в матеріалі Styler нижче.