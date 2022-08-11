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Цікаві факти про McDonald's в Україні, які ви не знали

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Четвер 11 серпня 2022 19:30
Цікаві факти про McDonald's в Україні, які ви не знали Колаж РБК-Україна: цікаві факти про МакДональдз в Україні
Автор: Володимир Костирін

McDonald's відновлює роботу в Україні своїх ресторанів швидкого харчування після паузи з початку повномасштабного вторгнення РФ. Заклади мережі знову відкриють двері для відвідувачів - поки лише в деяких регіонах - і продовжать радувати українських любителів страв мак-меню, чим займаються... вже чверть століття.

За цей солідний період МакДональдз в Україні обзавівся низкою цікавих історій. Які факти про популярну мережу ви могли не знати - читайте в матеріалі Styler нижче.

  • Перший в Україні "Мак" з'явився 25 років тому - дебютний заклад відкрив двері для киян та гостей столиці біля станції метро "Лук'янівка" 24 травня 1997 року.
  • Наша країна стала 102-ю, де МакДональдз став розвивати мережу своїх ресторанів. До речі, всього заклади компанії працюють в більш ніж 120 державах світу.
  • Станом на зараз у розвиток мережі своїх закладів громадського харчування та інфраструктури України МакДональдз вклав близько 225 мільйонів доларів.
  • В Україні діє 109 "Маків" у 24 містах і 4 селах.
  • Найбільше ресторанів мережі в Києві-46, а далі в "топ-5" входять Харків (12), Дніпро (11), Одеса (8) і Львів (5).
  • Макдональдзи є поки у всіх обласних центрах України. Так, ресторани мережі поки не з'явилися в Ужгороді, Чернівцях (керівництво компанії "МакДональдз Юкрейн Лтд" запланувало їх побудувати в містах у 2022 році), а в Кропивницькому вже почали будівництво.
  • Торік Mcdonald's в Україні заявив про намір інвестувати в розвиток мережі ресторанів 42 мільйони доларів і відкрити близько 10 нових закладів.
  • На окупованих Росією територіях України Макдональдзи не працюють - вони закрилися ще з початку інтервенції військ країни-агресора в 2014 році.
  • Фастфуди під вивісками "Мс" і "ДонМак" в окупованих Луганську (раніше був 1 ресторан) і Донецьку (було 3 ресторани) не мають до Mcdonald's жодного відношення. Вони з'явилися на потужностях віджатих загарбниками закладів та обладнання.

Цікаві факти про McDonald's в Україні, які ви не знали

В окупованому Луганську в 2014 році приміщенні МакДональдз став працювати громадське харчування" Мс " (фото з соцмереж)

  • У Криму, окупованому РФ, заклади МакДональдз теж спіткала сумна доля - інтервенти "націоналізували" ресторани, перейменували, і годують відвідувачів квазі-маківськими стравами, які готують за власними рецептами.
  • До речі, ресторан в Сімферополі раніше входив до рейтингу найбільш відвідуваних закладів мережі. А взагалі на території АРК раніше працювали МакДональдзи в Сімферополі, Ялті та Севастополі.
  • Під час пандемії коронавірусу і карантину, за даними керівництва McDonald's в Україні, потік клієнтів скоротилися на 20% за підсумками 2020 року, продажі зменшилися на 4%, при цьому продажі з доставками виросли в 4,5 раза.
  • Що стосується карантину, то незважаючи на обмеження в 2021 році під час відкриття першого МакДональдз в Хмельницькому біля дверей закладу утворилися гігантські черги.

Відео: у Хмельницькому відкриття першого фастфуду Mcdonald's викликало ажіотаж

  • До слова, подібна ситуація спостерігалася перед цим і в Івано-Франківську, де в квітні 2021-го відкриття першого ресторану McDonald's теж викликало небувалий ажіотаж серед жителів міста.

Цікаві факти про McDonald's в Україні, які ви не знали

Черги на відкритті McDonald's в Івано-Франківську в 2021 (фото: facebook.com/veselui.pro)

  • МакДональдз у Києві на Вокзальній площі два рази поспіль посів 2-ге місце серед понад 34 тисяч закладів мережі у світі за кількістю відвідувачів.
  • 9 українських ресторанів МакДональдз увійшли до списку 100 найбільш відвідуваних закладів мережі в усьому світі.
  • Найбільший одноповерховий McDonald's України знаходиться в Луцьку.

Цікаві факти про McDonald's в Україні, які ви не знали

МакДональдз у Луцьку (фото: uk.wikipedia.org)

  • Восени 2021-го на Бориспільській трасі з'явився перший "Мак" в Україні, який розташований прямо на автомагістралі.
  • МакДональдз проводить корпоративні конкурси кращих виконавців серед своїх співробітників, і солістка групи Go_A Катя Павленко, яка свого часу працювала в "Маку" на Лук'янівці, взяла перше місце Voice of McDonalds Ukraine 2013. Артистка розповідала в інтерв'ю, що про свою участь у Нацвідборі на Євробачення 2020 вона дізналася якраз на робочому місці, коли готувала замовлення клієнтам закладу.

Відео: вокалістка Go_a Катерина Павленко, працюючи в 2013 році в "Маку" на Лук'янівці, перемогла на конкурсі Voice of McDonalds Ukraine

  • У вересні 2021 року в компанії МакДональдз вирішили закрити McCafé в Україні через наявність преміальної кави в основному меню всіх ресторанів своєї мережі.
  • Дизайн і внутрішній вигляд всіх закладів мережі привели до єдиного зразка в 2010 році.
  • В українських закладах мак-меню не особливо відрізняється від меню в інших країнах світу. Але деякі страви є тільки в нашій країні: щороку проводиться сезон української кухні, а також в ресторанах представлені серія "українських бургерів" і "український соус".

Нагадаємо, раніше колишній працівник МакДональдз вразив секретами мережі.

Додамо, перед цим у ЗМІ з'явилася інформація, що мережа розраховує відновити роботу в Україні вже з серпня.

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