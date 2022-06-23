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McDonald's готовится вернуться в Украину: что известно

Новина українською →
Четверг 23 июня 2022 15:43
McDonald's готовится вернуться в Украину: что известно Фото: Mcdonald's готовится вернуться в Украину (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сеть ресторанов McDonald’s, которая прекратила работу еще в начале полномасштабного вторжения России может вернуться на украинский рынок в ближайшие месяцы. Компания работает над обновлением протоколов безопасности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова CEO компании в Украине Юлии Бадритдиновой в интервью для Forbes.

Бадритдинова не назвала конкретных сроков, когда именно компания планирует возобновить работу сети, однако отметила, что сейчас сеть ресторанов обновляет протоколы безопасности.

"Когда срабатывает воздушная тревога, срочно рестораны должны закрываться, что само по себе является довольно непростым процессом, поскольку ресторан - это мини-завод со сложным оборудованием и большим количеством посетителей. Мы не можем просто так открыться, пока не убедимся, что все соответствует нашим требованиям",- заявила СЕО компании.

Один из руководителей киевских ресторанов Mcdonald's сообщил изданию о том, что сеть рассчитывает возобновить работу в Украине уже с августа, при условии, что будут соблюдены все правила безопасности.

Также компания работает над восстановлением сети поставок. Из-за разрушенной войной инфраструктуры, некоторые продукты все же придется закупать заграницей.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что украинские дипломаты уже ведут переговоры с Mcdonald's по возобновлению работы сети ресторанов на территории нашей страны.

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