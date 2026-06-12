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РФ атакувала ТЕС ДТЕК: є загиблий і поранений співробітник

20:55 12.06.2026 Пт
2 хв
Ворог не полишає спроб знищити енергосистему України
aimg Анастасія Никончук
РФ атакувала ТЕС ДТЕК: є загиблий і поранений співробітник Фото: пожежа на енергооб'єкті (ДТЕК)
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Ворог здійснив удар по енергооб'єкту України, внаслідок чого є жертва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ДТЕК.

У ДТЕК повідомили про наслідки чергового удару по об'єкту енергетичної інфраструктури. Унаслідок атаки загинув один співробітник теплоелектростанції.

Ще один працівник отримав поранення. Йому надається необхідна медична допомога.

Обладнання зазнало серйозних пошкоджень

Через удар на теплоелектростанції зафіксовано суттєві руйнування обладнання. Масштаби пошкоджень уточнюються. Інших даних компанія не наводить - невідомо де стався індіцент і коли.

У компанії висловили співчуття рідним і близьким загиблого співробітника, а потерпілому побажали якнайшвидшого одужання.

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Майже 230 атак з початку війни

За даними ДТЕК, від початку повномасштабного вторгнення Росії теплоелектростанції компанії зазнали майже 230 атак.

Черговий удар став ще одним випадком ураження об'єктів енергетичної інфраструктури, які залишаються однією з цілей російських атак.

Інші удари по об'єктах ДТЕК

Російські війська 7 червня двічі атакували одне з вугледобувних підприємств ДТЕК у Дніпропетровській області. У компанії повідомили, що об'єкт опинився під ударом протягом одного дня, внаслідок чого постраждав співробітник підприємства.

За даними ДТЕК, поранення дістав механік шахти, який перебував неподалік від місця влучання дрона. Потерпілому було надано необхідну медичну допомогу.

Нагадуємо, що пізніше, в ніч на 8 червня, було завдано чергового удару, який призвів до масштабних відключень електроенергії. Без світла залишилися жителі 67 населених пунктів - понад 30 тисяч сімей. На одному з пошкоджених об'єктів виникла пожежа, яку співробітники ДСНС змогли оперативно загасити.

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