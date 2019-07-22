Иностранец позвал замуж: украинке в Гонконге грозит пожизненное

Украинка познакомилась на сайте знакомств с мужчиной из Таиланда, и через некоторое время уже собралась идти, точнее лететь под венец. Однако романтические отношения на практике привели к плачевному исходу - 35-летняя жительница Харькова попала в тюрьму в Гонконге за перевозку наркотиков, и теперь ей грозит смертная казнь или пожизненное. Об этом передает издание "Город Х".

Про ситуацию рассказала подруга девушки. По ее словам, Алла Олейник после предложения иностранца Диманча встретиться в Объединенных Арабских Эмиратах (он оплатил перелеты и забронировал отель) не раздумывая согласилась. Сам мужчина утверждал, что занимается косметическим бизнесом. После того, как влюбленную не отпустили в отпуск на работе в Харьковской областной инфекционной больнице, она просто уволилась. Чтобы девушка не испытывала трудностей, иностранец высылал по 400-500 долларов.

Фото: gx.net.ua

"Ромео" также обещал познакомить Аллу со своей 8-летней дочерью. Слал ей всякие фото, писал любовные сообщения, и вконец запудрил мозги, рассказала Алина Зинченко.

Первая попытка встретиться не увенчалась успехом, как и дальнейшие. Олейник летала в Эмираты, потом в Шри-Ланку, а затем уже в Гонконг. Каждый раз Диманч ссылался на всяческие внезапные обстоятельства, которые не позволяют ему прибыть. При этом он просил Аллу забрать в транзитной стране рюкзак, якобы для мамы. В другой раз это была папка с документами, хотя на самом деле харьковчанке снова передали рюкзак, набитый вещами. За сумками каждый раз приходили какие-то люди от Диманча.

Фото: gx.net.ua

После второго сорванного рандеву девушка вернулась в Украину и была готова прекратить роман.

"Но прошло три дня - и он снова позвал ее на встречу, с тем, чтобы она прилетала навсегда, звал замуж", - рассказала Зинченко.

Утром 16 июля Алла прилетела в Гонконг и написала подруге, что во время пересадки в Эфиопии парень снова попросил взять для него рюкзак с вещами.

Как выяснилось, в скрытом отделе рюкзака находилось 1,5 кг кокаина, которые обнаружили на таможне. За это в Гонконге грозит смертная казнь или пожизненное заключение.

Так как родители Аллы не в состоянии помочь дочке, Зинченко сама активно пытается вызволить из беды свою подругу. Она звонила и писала электронные письма в полицию аэропорта Гонконга, но пока безрезультатно.

Фото: gx.net.ua

"Я связалась с адвокатом из Киева, который занимался похожими делами. Он сказал, что есть очень маленькие шансы, что после экспертизы окажется, что это был не кокаин. Или следствие изучит переписку Аллы с Диманчем и сделает вывод, что она не виновата. Хотя это очень вряд ли, наркотики для Гонконга – серьезное преступление. Со слов юриста, он будет пытаться хотя бы уменьшить срок", - говорит она.

Адвокат просил Зинченко собрать все документы Аллы из вуза, с работы, выписки из нарко- и психдиспансеров, справки из полиции, чтобы подтвердить, что Олейник вела благопристойную жизнь и никогда не имела проблем с законом.

Как сообщалось ранее, не так давно в Грузии задержали украинку - многодетная мать подозревается в торговле своими детьми. Украинские чиновники решали вопрос по возвращению детей назад в Украину. Родители задержанной Юлии Сусляк попросили президента Владимира Зеленского о помощи. Позже стало известно, что детей украинки удалось вернуть домой.