Мать-героиня торговала детьми: стало известно, вернут ли детей в Украину

Детей Юлии Сусляк вернут из Грузии в Украину (фото: коллаж РБК-Украина)

Десять детей Юлия Сусляк вернутся из Грузии в Украину

Детей Юлии Сусляк, которую задержали в Грузии и обвинили в торговле детьми, вернут из Грузии в Украину. Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на заявление украинских чиновников.

В Грузии украинская делегация во главе с уполномоченным президента по правам ребенка Николаем Кулебой провела встречу с грузинскими прокурорами, чтобы вернуть в Украину детей многодетной семьи Сусляк.

Скриншот с видео

По словам украинских чиновников, президент Украины Владимир Зеленский лично взялся за освобождения детей и делегировал уполномоченного. Стоит отметить, что в Украине впервые такое, что столько детей стали заложниками из-за уголовного производства.

Уже подготовлен полный пакет документов, по которому Украина берет полную ответственность за перевозку детей и их содержание в стране.

Скриншот с видео

По словам Кулебы, встреча прошла в дружеской атмосфере и после изучения всех документов Грузия согласилась отдать детей украинской стороне. При этом по делу, в котором обвиняется мать детей Юлия Сусляк, украинская и грузинская стороны налаживают сотрудничество, однако ее дальнейшая судьба пока не решена.

Видео: YouTube/Astamur Tarba

Напомним, что украинку Юлию Сусляк задержали в Грузии, а ее 10 детей разместили в двух приемных семьях - в каждой по пять. Грузинская пресса писала о том, что задержанная Юлия Сусляк продала в Российскую Федерацию девятимесячного младенца.

Украинка отправилась в Россию с 11 детьми, а уже из Москвы она прилетела в Грузию с десятью. Местные СМИ сообщали, что она собиралась поехать в оккупированную Абхазию.

Ранее сообщалось о том, что родители задержанной Сусляк попросили президента Зеленского о помощи.