Мать-героиня торговала детьми: подробности задержания украинки в Грузии (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

Бабушка занимается оформлением опеки над внуками, чтобы вернуть их в Украину

Многодетная мать подозревается в торговле своими детьми. Украинку задержали в Грузии, а ее 10 детей разместили в двух приемных семьях - в каждой по пять. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

Отмечается, что состояние детей удовлетворительное, но одному мальчику требуются регулярные обследования из-за хронического заболевания.

Семеро из десяти детей украинки рождены суррогатными матерями. В настоящее время в отношении задержанной 26 апреля женщины работники правоохранительных органов Грузии проводят следственные действия.

Денисова рассказала, что работник консульства может встречаться с детьми на постоянной основе.

Омбудсмен обратилась в МИД и Минсоцполитики Украины относительно принятия неотложных мер реагирования и возвращения детей в Украине.

В настоящее время бабушка детей занимается оформлением опеки над внуками.

"Это будет основанием для возвращения детей в Украине. Держу ситуацию на личном контроле", - написала Денисова.

Отметим, что грузинская пресса со ссылкой на прокурора по делу Тею Гиоргадзе сообщает о наличии доказательств того, что задержанная гражданка Украины Юлия Сусляк продала в Российской Федерации девятимесячного младенца.

Фото: скриншот

Так, украинка отправилась в РФ с 11 детьми (четверо из них 2017 года рождения), а уже из Москвы она прилетела в Грузию с десятью. Далее она собиралась поехать в оккупированную Абхазию.

Также в СМИ сообщалось, что женщина проявляла агрессию в отношении детей, которых содержала в плохих условиях. Из-за этого Юлии выдали ограничительный ордер, который воспрещал ей к ним приближаться.

В случае подтверждения вины украинке за торговлю детьми грозит от 14 до 17 лет тюрьмы.

Фото: скриншот

Муж Юлии Сусляк Юрий является бизнесменом. Он отвергает обвинения и заверяет, что они не принимали участия в преступной схеме продажи детей и торговлей органами.

Видео: YouTube / Astamur Tarba

Как сообщалось ранее, в Мукачево Закарпатской области женщина - мать троих детей - продала в рабство свою сводную сестру и ее маленького сына.

Также мы писали о том, что ранее пострадавший рассказал о трудовом рабстве в Одесской области.

Напомним, что год назад в Черкасской области женщина пыталась продать собственного ребенка. В зале суда она заявила, что 140 тыс. грн – сумму, за которую она планировала продать младенца - планировала потратить на покупку велосипеда, а также сделать ремонт в доме.