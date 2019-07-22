Іноземець покликав заміж: українці в Гонконзі загрожує довічне

Українка познайомилася на сайті знайомств із чоловіком з Таїланду, і через деякий час вже зібралася йти, точніше летіти під вінець. Однак романтичні стосунки на практиці призвели до плачевного результату - 35-річна мешканка Харкова потрапила у в'язницю в Гонконзі за перевезення наркотиків, і тепер їй загрожує смертна кара або довічне. Про це передає видання "Місто Х".

Про ситуацію розповіла подруга дівчини. За її словами, Алла Олійник після пропозиції іноземця Диманча зустрітися в Об'єднаних Арабських Еміратах (він оплатив перельоти і забронював готель) не роздумуючи погодилася. Сам чоловік стверджував, що займається косметичним бізнесом. Після того, як закохану не відпустили у відпустку на роботі в Харківській обласній інфекційній лікарні, вона просто звільнилася. Щоб дівчина не відчувала труднощів, іноземець висилав по 400-500 доларів.

Фото: gx.net.ua

"Ромео" також обіцяв познайомити Аллу зі своєю 8-річною донькою. Слав їй всякі фото, писав любовні повідомлення, і геть запудрив мізки, розповіла Аліна Зінченко.

Перша спроба зустрітися не увінчалася успіхом, як і подальші. Олійник літала в Емірати, потім в Шрі-Ланку, а потім вже у Гонконг. Кожного разу Диманч посилався на всілякі раптові обставини, які не дозволяють йому прибути. При цьому він просив Аллу забрати в транзитній країні рюкзак, нібито для мами. Наступного разу це була папка з документами, хоча насправді харків'янці знову передали рюкзак, набитий речами. За сумками щораз приходили якісь люди від Диманча.

Фото: gx.net.ua

Після другого зірваного рандеву дівчина повернулася до України і вже була готова припинити роман.

"Але минуло три дні - і він знову покликав її на зустріч, з тим, щоб вона прилітала назавжди, кликав заміж", - розповіла Зінченко.

Вранці 16 липня Алла прилетіла у Гонконг і написала подрузі, що під час пересадки в Ефіопії хлопець знову попросив взяти для нього рюкзак із речами.

Як з'ясувалося, у прихованому відділі рюкзака знаходилося 1,5 кг кокаїну, що виявили на митниці. За це в Гонконзі загрожує смертна кара або довічне ув'язнення.

Оскільки батьки Алли не в змозі допомогти доньці, Зінченко сама активно намагається визволити з біди свою подругу. Вона дзвонила і писала листи у поліцію аеропорту Гонконгу, але поки безрезультатно.

Фото: gx.net.ua

"Я зв'язалася з адвокатом з Києва, який займався схожими справами. Він сказав, що є дуже маленькі шанси, що після експертизи виявиться, що це був не кокаїн. Або слідство вивчить листування Алли з Диманчем і зробить висновок, що вона не винна. Хоча це навряд чи, наркотики для Гонконгу – серйозний злочин. Зі слів юриста, він намагатиметься хоча б зменшити термін", - каже вона.

Адвокат просив Зінченко зібрати всі документи Алли з вузу, з роботи, виписки з нарко- та психдиспансерів, довідки з поліції, щоб підтвердити, що Олійник вела благопристойне життя та ніколи не мала проблем із законом.

Як повідомлялося раніше, не так давно у Грузії затримали українку - багатодітна мати підозрюється в торгівлі своїми дітьми. Українські чиновники вирішували питання щодо повернення дітей назад в Україну. Батьки затриманої Юлії Сусляк попросили президента Володимира Зеленського про допомогу. Пізніше стало відомо, що дітей українки вдалося повернути додому.