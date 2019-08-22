Имейте совесть: Филарет обвинил Епифания в неверии в Бога

Почетный патриарх Филарет обратился к митрополиту Епифанию с просьбой отозвать письмо в "Ощадбанк" о закрытии счетов УПЦ КП и не вмешиваться в дела церкви Киевского патриархата. При этом Филарет обвинил предстоятеля Православной церкви Украины в том, что он не верит в Бога. Соответствующее письмо опубликовала пресс-служба УПЦ КП.

Патриарх Филарет указал митроплиту Епифанию на то, что после выхода УПЦ Киевского патриархата из состава ПЦУ, Епифаний не имеет никакого отношения к УПЦ КП и поэтому любые его решения и постановления не имеют к Киевскому патриархату никакого отношения.

Почетный патриарх Филарет (фото: РБК-Украина)

"Не разрушайте Церковь, которая была создана большими трудами и скорбями, но не вашими. Побойтесь Бога! Если вы в него не верите, то имейте хотя бы человеческую совесть", - заявил Филарет.

Кроме того, почетный патриарх и предстоятель УПЦ КП указал на то, что созданная 27 июля Ликвидационная комиссия также не имеет никакого отношения к Киевскому патриархату.

К слову, недавно почетный патриарх Филарет обратился к Владимиру Зеленскому и попросил его защитить его от "рейдера" Епифания.

Ранее сообщалось о том, что Филарет сравнил себя с Иисусом Христом. Он считает, что он как сын Божий, а Епифаний - Иуда, продавший Иисуса.

Также мы писали, что Филарет оскорбился из-за информации о том, что якобы на его здоровье повлиял какой-то препарат, выписанный врачами.