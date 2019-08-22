Майте совість: Філарет звинуватив Епіфанія у невірі в Бога

Почесний патріарх Філарет звернувся до митрополита Епіфанія з проханням відкликати лист в "Ощадбанк" про закриття рахунків УПЦ КП і не втручатися у справи церкви Київського патріархату. При цьому Філарет звинуватив предстоятеля Православної церкви України в тому, що він не вірить в Бога. Відповідний лист оприлюднила прес-служба УПЦ КП.

Патріарх Філарет вказав митроплиту Епіфанію на те, що після виходу УПЦ Київського патріархату зі складу ПЦУ, Епіфаній не має ніякого відношення до УПЦ КП і тому будь-які його рішення та постанови не мають до Київського патріархату ніякого відношення.

Почесний патріарх Філарет (фото: РБК-Україна)

"Не руйнуйте Церкву, яка була створена великими трудами і скорботами, але не вашими. Побійтеся Бога! Якщо ви в нього не вірите, то майте хоча б людську совість", - заявив Філарет.

Крім того, почесний патріарх і предстоятель УПЦ КП зазначив, що створена 27 липня Ліквідаційна комісія також не має ніякого відношення до Київського патріархату.

До речі, нещодавно почесний патріарх Філарет звернувся до Володимиру Зеленському і попросив захистити його від "рейдера" Епіфанія.

Раніше повідомлялося про те, що Філарет порівняв себе з Ісусом Христом. Він вважає, що він як син Божий, а Епіфаній - Юда, що продав Ісуса.

Також ми писали, що Філарет образився через інформацію про те, що нібито на його здоров'я вплинув якийсь препарат, виписаний лікарями.