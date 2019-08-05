Церковные войны: Филарет поднимает верян против Епифания

Глава УПЦ КП настроен решительно против Епифания
Глава Киевского патриархата Филарет заявил, что Епифаний, который является главой ПЦУ вступил в сговор с сторонниками Порошенко и хочет уничтожить УПЦ КП. Об этом он сообщил 4 августа на кафедральном соборе УПЦ КП.
Филарет сообщил, что служил в соборе 54 года и никогда не пропускал ни одной литургии и служения. Поэтому призвал защитить Киевскую патриархию и его, как патриарха.
"Обращайтесь к власти, протестуйте. Но протестовать нужно против Епифания, потому что все делается под его управлением", - заявил Филарет.
Он считает, что необходимо обратится за помощью к президенту Украины Владимиру Зеленскому и правительству, чтобы они защитили УПЦ КП. Он также отметил что чиновники времен Порошенко не дают людям спокойно молиться и выгоняют их из храмов.
Филарет призвал восстать против Епифания (видео: facebook.com/За Українську Церкву)
Филарет также считает, что уничтожение УПЦ КП приведет к гибели всей страны, поэтому допустить такое ни коем образом нельзя.
Он высказался и по поводу томоса, по его мнению, томос об автокефалии ничего не дал, кроме разрушения Киевского патриархата. Также он рассказал присутствующим верянам, что томос и ПЦУ до сих пор не признала ни одна Поместная Церковь.
Пользователи сети также прокомментировали речь Филарета.
Скриншот с Facebook
Напомним, что Филарет через суд хочет оставить себе Михайловский монастырь.
Ранее сообщалось о том, что Филарет сравнил себя с Иисусом Христом. Он считает, что он как сын Божий, а Епифаний - Иуда, продавший Иисуса.