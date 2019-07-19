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Выживший из ума: Филарет вскипел из-за слухов о себе

STYLERЖизнь    19.07.2019 - 14:25
Выживший из ума: Филарет вскипел из-за слухов о себе
Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет (Виталий Носач, РБК-Украина)

Патриарх Филарет объяснил, зачем говорят о его болезни

Почетный Патриарх Филарет оскорбился из-за информации о том, что якобы на его здоровье повлиял какой-то препарат, выписанный врачами. Он назвал это спекуляциями и заверил, что здоров и полон сил. Об этом он рассказал в интервью изданию "Сегодня".

Представитель ПЦУ Евстратий Зоря сообщил, что осенью 2018 года здоровье Филарета сильно пошатнулось и предположил, что это было связано с действием какого-то нового препарата, который прописали патриарху врачи. Филарет отметил, что его здоровье было, есть и будет хорошим, а все эти разговоры – спекуляция.

"Принимал я лекарство, оно не помогло, и я от него отказался. Остальное — спекуляции. Хотят представить меня больным, выжившим из ума и поэтому отправить на покой, чтобы управлять церковью так, как они хотят. А точнее — так, как им скажут. Ради этого вся эта инсинуация — и о болезни, и о старчестве. Все направлено на одну цель — отправить патриарха Филарета на покой, ликвидировать Киевский патриархат и церковью управлять так, как им скажут", - возмутился почетный патриарх.

Он добавил, что никогда не откажется от патриаршества, так как это невозможно и сказал, что Вселенский патриарх Варфоломей не требовал, чтобы с него сняли патриарший куколь.

"Мы с патриархом не говорили. И вообще отказаться от патриаршества невозможно. Это все равно что отказаться от архиерейства. Если ты отказываешься от архиерейства, значит, ты отказываешься от церкви, отказываешься от Бога. Я на такой шаг никогда не пойду. Избрали меня патриархом, и я буду пожизненно патриархом", - подчеркнул Филарет.

Напомним, ранее мы писали о том, что Филарет сравнил себя с Иисусом Христом.

А также рассказывали о том, что Филарет дал интервью российским пропагандистам.

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