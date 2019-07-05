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Филарет сравнил себя с Иисусом Христом

STYLERЖизнь    05.07.2019 - 10:44
Филарет сравнил себя с Иисусом Христом
Филарет сравнил себя с Иисусом Христом (Коллаж РБК-Украина)

Филарет считает, что он как сын Божий, а Епифания - Иуда, продавший Иисуса

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет сравнил Епифания и Евстратия Зарю с Иудой, а себя – с Иисусом Христом. Об этом он заявил в интервью для издания "Страна".

Филарета спросили, считает ли он себя хорошим учителем и наставником, а также о том, почему от него ушли его ученики, Епифаний и Евстратий Зоря и вступили с ним в конфликт. На что почетный патриарх ПЦУ напомнил о 12 апостолах и Иуде.

"Ответ таков: почему среди 12 апостолов у Иисуса Христа был Иуда? Это и есть мой ответ на ваш вопрос. Христос воспитывал Иуду, и дал ему дар осуществлять чудеса, и учил его. И он вместе с другими апостолами исповедовал Иисуса Христа сыном Божьим, а потом, после всего этого, пошел и продал своего учителя за 30 сребреников", - сказал Филарет.

Он отметил, что рекомендовал Епифания на должность предстоятеля ПЦУ, так как считал его достойным кандидатом, но ошибся.

"Я думал, он достойным будет. Думал, но ошибся. А понял я это после того, как он стал предстоятелем - он меня откинул и стал уничтожать Киевский Патриархат ради угождения Константинополю", - заявил почетный патриарх и добавил, что митрополит Епифаний оказывает давление на священников, чтобы они переходили в ПЦУ.

"Вызывает митрополит Епифаний священников. Как он с ними разговаривает - я не знаю, я не свидетель, но результат такой: не перейдешь в ПЦУ - назначим на твое место другого священника. Это давление. Так вот этим сейчас и занимается предстоятель ПЦУ. Он таким же давлением на архиереев перевел их из КП в ПЦУ, а теперь таким же образом, таким же давлением влияет на переход парафий в ПЦУ. И, тем самым, выполняет желание Вселенского патриарха, чтобы не было Киевского патриархата, потому что один патриархат не может быть в подчинении другому патриархату, а митрополия может. Поэтому сейчас и выполняется задание от Константинополя по уничтожению КП. Но это им не удастся - КП есть и будет, и никто его не уничтожит", - добавил Филарет.

Также почетный патриарх Филарет объяснил свою трактовку заповеди "Не убий".

"Это заповедь Божья, которая говорит не убивать, но это не означает, что не надо защищать свою родину. Воины святые убивали врагов, потому что защищали свое государство. Господь попускал народ израильский убивать врагов, которых возглавлял царь Мамалык. Но заповедь божья "не убий" есть. Поэтому убивать людей не надо, а надо защищать свой народ и свою землю", - объяснил Филарет.

Напомним, ранее мы писали о том, что Филарет отверг томос и его заявление взбудоражило пользователей сети.

А также рассказывали о том, что Филарета лишили прав на киевские епархии и монастыри.

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