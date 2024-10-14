Ілон Маск - плагіатор? Голлівудський режисер звинувачує мільярдера у крадіжці ідей

Що каже Прояс про Маска

У соцмережах режисер зробив публічну заяву, поцікавившись в Ілона Маска: "Привіт, чи можу я повернути собі свої проєкти?".

У публікації можна побачити фото зі стрічки "Я, робот", а поруч з ними розміщений транспортний засіб Optimus з фільму 2004 року. Також там - Tesla та футуристичний автомобіль, який був створений у рамках проєкту Прояса.

Події стрічки "Я, робот", де головну роль виконав Вілл Сміт, відбуваються в майбутньому - це Чикаго, 2035 рік. Фільм був натхненний збіркою оповідань відомого фантаста Айзека Азімова, а сюжет зосереджений навколо детектива (грає Сміт), який намагається розплутати загадкове вбивство, яке міг скоїти робот Сонні (грає Алан Тьюдік).

У фільмі роботи майбутнього керуються трьома законами:

робот не може завдати шкоди людині.

Робот повинен виконувати накази людей, якщо це не суперечить першому закону.

Робот повинен захищати себе, якщо це не суперечить першим двом законам.

Цікаво, що детектив ненавидить роботів і їхні закони, тому те, що справа потрапила саме до нього, здається дивним.

Не так давно Прояс, який є режисером стрічок "Ворон" (1994) та "Темне місто" (1998), висловив свої думки щодо штучного інтелекту та кіноіндустрії загалом. Зараз Алекс продовжує роботу над новою документальною кінороботою під назвою "РУР".

Режисер Алекс Прояс (фото: instagram.com/alex_proyas)

Що відомо про нове роботизоване таксі від Маска

Це футуристичний автомобіль з крилоподібними дверима, у якому немає педалей та керма. Маск заявив, що повністю автономні машини будуть безпечнішими за ті, якими керують люди. Більше того, вони, за словами винахідника, зможуть приносити своїм власникам дохід, якщо здавати їх в оренду.

Cybercab буде конкурувати з Alphabet Waymo, і його ціна становитиме менше ніж 30 000 доларів (приблизно 1 230 000 грн). Однак аналітики піддають сумніву реалістичність такого плану.

Поки що Ілон Маск ніяк не відреагував на звинувачення Прояса.

Як виглядає Tesla Cybercab

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Як виглядає автономний мікроавтобус Robovan

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Як виглядає робот-гуманоїд Tesla Optimus

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