Маск пожартував про замахи на Байдена і Гарріс, його перевіряє Секретна служба

Американський мільярдер Ілон Маск у мережі пожартував про замахи на президента Джо Байдена та віцепрезидентку Камалу Гарріс. Тепер Маска перевіряє Секретна служба США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Після ймовірної спроби замаху на кандидата у президенти США Дональда Трампа Маск написав у своїй соцмережі X (Twitter), що "ніхто навіть не намагається вбити Байдена/Камалу". Пізніше він видалив пост, коли у мережі почали засуджувати мільярдера.

Маск зазначив, що це був жарт. Проте Секретна служба США вже почала перевірку, чи становить Маск загрозу для американських посадовців. Погроза президенту чи віцепрезиденту США є кримінальним злочином, за який може бути накладено чималий штраф або до п’яти років ув’язнення.

"Агентству відомо про публікацію Ілона Маска в соціальних мережах. Як правило, ми не коментуємо питання, що стосуються розвідки. Проте ми можемо сказати, що Секретна служба розслідує всі загрози, пов’язані з нашими посадовцями", - сказав Нейт Геррінг, речник Секретної служби.

Втім, як пише Bloomberg, Маску, ймовірно, немає про що хвилюватися. За словами автора матеріалу, найгірше, що може статися, якщо Секретна служба відвідає Маска. Йому доведеться довести, що він не становить безпосередньої загрози для президента Джо Байдена та віцепрезидентки Камали Гарріс.