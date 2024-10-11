Ілон Маск презентував роботаксі Tesla: як виглядає зовні і всередині (відео)

Футуристичний автомобіль з двома крилоподібними дверима і без педалей або керма висадив Маска перед аудиторією.

На заході, названому "Ми, роботи", Ілон Маск повторив свою думку про те, що повністю автономні автомобілі будуть безпечнішими за керовані людьми і навіть зможуть приносити власникам гроші, здаючись в оренду для поїздок.

Проте прогноз мільярдера, що виробництво розпочнеться "до 2027 року", викликав питання про те, чи не провалить він знову свої власні терміни.

Cybercab - який конкуруватиме з такими суперниками, як Alphabet Waymo - коштуватиме менше 30 000 доларів (близько 1 230 000 гривень). Проте аналітики сумніваються у реалістичності цього плану.

Як виглядає Tesla Cybercab

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Як виглядає автономний мікроавтобус Robovan

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Як виглядає робот-гуманоїд Tesla Optimus

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