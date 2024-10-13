SpaceX запустила космічний корабель Starship та успішно приземлила прискорювач
У неділю SpaceX здійснила п'ятий випробувальний політ космічного корабля Starship із Техасу. У ході процесу компанія вперше досягла того, чого не досягала раніше, а саме – успішну посадку прискорювача.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та CNN .
Як пишуть ЗМІ, SpaceX вперше повернула на Землю величезний прискорювач першого ступеня ракети, застосувавши новий метод повернення з використанням двох великих металевих важелів, які називають паличками для їжі.
Надважкий прискорювач Super Heavy, відокремившись від ракети-носія Starship на висоті близько 74 км (46 миль), повернувся в те саме місце, звідки було здійснено запуск.
У ЗМІ уточнюють, що в той час, як роботу прискорювача Super Heavy було завершено, космічний корабель Starship все ще перебував у космосі. Апарат запустив власні двигуни після відділення прискорювача і рухався за інерцією в космосі.
Також видання писали, що приблизно за годину після цього Starship знову буде в атмосфері Землі і спробує здійснити маневр посадки над Індійським океаном.
У самій компанії пізніше повідомили, що космічний корабель успішно приводнився за підсумками п'ятого тестового польоту.
Зазначимо, що відео приземлення прискорювача опублікував у себе на сторінці у соцмережі Х гендиректор SpaceX Ілон Маск.
The tower has caught the rocket!!
pic.twitter.com/CPXsHJBdUh - Elon Musk (@elonmusk) October 13, 2024
Нагадаємо, днями Ілон Маск презентував роботизоване таксі Cybercab від компанії Tesla. Це повністю безпілотний транспорт, який не має педалей і керма.
Більш детально про це читайте в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.