Илон Маск - плагиатор? Голливудский режиссер обвиняет миллиардера в краже идей

Голливудский режиссер Алекс Прояс, снявший культовый фильм "Я, робот", утверждает, что Илон Маск украл у него идеи для новых разработок Tesla - кибертакси Cybercab, беспилотного фургона Robovan и роботов Tesla Optimus, которые на днях были представлены в США.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Алекса в соцсети Х.
В соцсетях режиссер сделал публичное заявление, поинтересовавшись у Илона Маска: "Привет, могу ли я вернуть себе свои проекты?".
В публикации можно увидеть фото с фильма "Я, робот", а рядом с ними размещено транспортное средство Optimus из фильма 2004 года. Также там - Tesla и футуристический автомобиль, который был создан в рамках проекта Прояса.
События ленты "Я, робот", где главную роль исполнил Уилл Смит, происходят в будущем - это Чикаго, 2035 год. Фильм был вдохновлен сборником рассказов известного фантаста Айзека Азимова, а сюжет сосредоточен вокруг детектива (играет Смит), пытающегося распутать загадочное убийство, которое мог совершить робот Сонни (играет Алан Тьюдик).
В фильме работы будущего руководствуются тремя законами:
Интересно, что детектив ненавидит роботов и их законы, поэтому то, что дело попало именно к нему, кажется странным.
Не так давно Прояс, режиссер лент "Ворон" (1994) и "Темный город" (1998), высказал свои мысли относительно искусственного интеллекта и киноиндустрии в целом. Сейчас Алекс продолжает работу над новой документальной киноработой под названием "РУР".
Это футуристический автомобиль с крыловидной дверью, в котором нет педалей и руля. Маск заявил, что полностью автономные машины будут безопаснее тех, которыми управляют люди. Более того, они, по словам изобретателя, смогут приносить своим владельцам доходы, если сдавать их в аренду.
Cybercab будет конкурировать с Alphabet Waymo, и его цена будет составлять менее 30 000 долларов (примерно 1 230 000 грн). Однако аналитики подвергают сомнению реалистичность такого плана.
Пока Илон Маск никак не отреагировал на обвинения Прояса.
На днях стало известно, что SpaceX запустила космический корабль Starship и успешно приземлила ускоритель.
Также недавно Маск пошутил о покушениях на Байдена и Харрис, и теперь его проверяет Секретная служба.