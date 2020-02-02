Когда Маск отправит землян на Марс: эксперт дал ответ

Илон Маск, компания которого SpaceX строит корабли Starship, недавно анонсировал, что сможет за "сезон" отправить до 100 тысяч человек на Марс, а к 2050 году на "красную планету" полетит уже миллион землян. Украинский эксперт рассказал Styler, возможна ли колонизация других планет в ближайшие 100 лет.

По мнению Дмитрия Софины, директора компании, специализирующейся на разработке разнообразных гаджетов и искусственного интеллекта, вопрос колонизации больше в том, что у людей нет других шансов на выживание, поскольку вопрос катастрофы мирового масштаба - лишь вопрос времени.

"Вопрос больше в том, что у нас нет другого шанса, кроме как колонизировать (создавать временные или постоянные самодостаточные базы), так как последние 100 000 лет человечеству очень "повезло" и самые мощные катаклизмы, что довольно часто происходят на нашей планете (извержения мегавулканов, астероиы, биологические и экологические коллапсы и т. д.) - катастрофы мирового масштаба - лишь вопрос времени, и было бы очень неосмотрительно держать "все яйца в одной корзине", - говорит эксперт.

Когда мы полетим на Марс

А в космосе есть огромные доступы полезных минералов и других источников, что позволит человечеству перейти на новую ступень. По мнению эксперта, колонизация других планет - это безальтернативный путь.

Дмитрий Софина говорит, что колонизация других планет в ближайшие 100 лет вполне возможна. При этом эксперт отмечает, что на возможность стремительного развития человечества может указывать и то, что за последние 100 лет (с 1920 года) скорость развития технологий была очень высокой и с каждым годом мы все больше ускоряемся.

Илон Маск показал, как строится Starship (скрин: elonmusktwitter.com)

Какие планеты будут колонизированы

По мнению специалиста, наилучшими вариантами являются Марс и Луна. Последняя может стать перевалочной базой.

"Все другие планеты или имеют сложные условия (невозможны для создания базы), или далекие для колонизации (спутники Юпитера и Сатурна). Луна, скорее всего будет, как перевалочная база, для самоходных космических аппаратов многоразового использования, вроде Falcon-9, но конечная точка будет Марс, если точнее полюса планеты, где есть достаточное количество льда, с которой можно производить не только H2O (воду), но и O2 (кислород)", - заявил Дмитрий.

В качестве стройматериалов можно будет использовать существующие породы планеты, а энергию можно будет получать от современных солнечных панелей или атомных батарей, на которых уже работают марсоходы, или от термоядерного синтеза (эта технология еще в разработке).

"Останется только одна самая большая проблема, которую нужно решить, это здоровье (физическое и психическое) людей. Поэтому скорее всего люди сначала посетят Марс, как временную миссию, после чего логично, что строительство базы поручат скорее самоходным роботам, что сейчас активно развиваются, готовя все, для будущих постоянных миссий", - резюмировал эксперт.