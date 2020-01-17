ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Марс полетит миллион землян: Илон Маск назвал дату

STYLERЖизнь    17.01.2020 - 23:34
На Марс полетит миллион землян: Илон Маск назвал дату
Илон Маск (фото: соцсети)

Илон Маск рассказал о глобальных планах колонизации Марса

Илон Маск рассказал о планах своей компании SpaceX на строительство кораблей Starship, которые в будущем смогут доставлять людей с Земли на Марс. Изобретатель рассказал, когда на "красную планету" сможет отправиться около миллиона человек.

Американский предприниматель показал в своем блоге в Twitter кадры со строительством объектов. На них можно увидеть некоторые детали будущего космического корабля.

"Звездолетный орбитальный аппарат SN1, бак с жидким кислородом и система "nosecone" (передняя часть ракеты. - Ред.)", - написал Маск на своей странице в Twitter.

Отметим, что система космического запуска многоразового использования Starship сможет транспортировать людей на Марс (и даже дальше) и возвращать их на Землю. Каждый Starship будет способен летать три раза в сутки, а на одном корабле сможет уместиться до 100 человек. В планы SpaceX входит строительство сотни кораблей Starship в год.

Судна будут способны переносить жителей земли на Марс в количестве 100 000 человек за один так называемый сезон (условия, необходимые для перелета достигаются раз в 26 месяцев).

На Марс полетит миллион землян: Илон Маск назвал дату

Илон Маск показал, как строится Starship (скрин: elonmusktwitter.com)

В комментариях у Маска уточнили, означает ли это, что около миллиона людей смогут переправиться на Марс уже к 2050 году. Изобретатель эту информацию подтвердил.

Илон Маск и украинско-французская певица Grimes станут родителями? В сети обсуждают странное фото Украинский чиновник заказал новую Теслу за $40 000 (фото)
Новости Украины Илон Маск
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь