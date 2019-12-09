Илон Маск с нарушением ПДД прокатился за рулем Cybertruck (видео)

Илон Маск проехался на Cybertruck по городу (коллаж: РБК-Украина)

Илон Маск на Cybertruck приехал в японский ресторан в Малибу

Илон Маск прокатился на своем новом творении Cybertruck. Это шестиместный электропикап от компании Tesla, который будет доступен для потребителей лишь в конце 2021 года. Миллиардер проехался по вечернему городу в субботу 7 декабря. Интересным является то, что электрокар пока не сертифицирован для дорог общего пользования, кроме того, в авто отсутствовали важные детали.

Компанию 48-летнему миллиардеру составила 31-летняя Граймс (настоящее имя Клэр Элис Буше), всемирно известная певица из Канады. На заднем сидении авто сидели друзья предпринимателя.

Илон Маск проехался на Cybertruck по городу (фото: tmz.com)

Cybertruck был официально презентован 22 ноября, но количество предзаказов на пикап уже превысило четверть миллиона.

Судя по снимкам в социальных сетях, Маск и Граймс приехали на ужин к друзьям в элитный ресторан японской кухни Nobu в Малибу.

Илон Маск проехался на Cybertruck по городу (фото: tmz.com)

На портале Electrek сообщается, что это первое появление Cybertruck в условиях города. Дело в том, что электропикап по дорогам общего пользования может перемещаться лишь для проведения испытаний.

Отмечается также, что на электрокаре, на котором появился Маск, отсутствовали зеркала заднего вида и стеклоочистители. Хотя, возможно, они там и не предусмотрены.

Илон Маск проехался на Cybertruck по городу (фото: tmz.com)

Базовая цена на заднеприводную модель Cybertruck составит 39 900 долларов, а полноприводные модели будут стоить 49 900 доларов. Производство Cybertruck планируется начать в 2021 году, а к 2022 году будет предложено больше моделей.