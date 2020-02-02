Коли Маск відправить землян на Марс: експерт дав відповідь

Ілон Маск, компанія якого SpaceX будує кораблі Starship, нещодавно анонсував, що зможе за "сезон" відправити до 100 тисяч людей на Марс, а до 2050 року на "червону планету" полетить вже мільйон землян. Український експерт розповів Styler, чи можлива колонізація інших планет у найближчі 100 років.

На думку Дмитра Софіни, директора компанії, що спеціалізується на розробці різноманітних гаджетів і штучного інтелекту, питання колонізації більше в тому, що у людей немає інших шансів на виживання, оскільки питання катастрофи світового масштабу - лише питання часу.

"Питання більше в тому, що у нас немає іншого шансу, крім як колонізувати (створювати тимчасові або постійні самодостатні бази), бо останні 100 000 років людству дуже "пощастило" і найпотужніші катаклізми, що досить часто відбуваються на нашій планеті (виверження мегавулканів, астероїди, біологічні та екологічні колапси тощо) - катастрофи світового масштабу - лише питання часу, і було б дуже необачно тримати "всі яйця в одному кошику", - говорить експерт.

Коли ми полетимо на Марс

А в космосі є величезні доступи корисних мінералів і інших джерел, що дозволить людству перейти на новий щабель. На думку експерта, колонізація інших планет - це безальтернативний шлях.

Дмитро Софіна каже, що колонізація інших планет в найближчі 100 років цілком можлива. При цьому експерт відзначає, що на можливість стрімкого розвитку людства може вказувати й те, що за останні 100 років (з 1920 року) швидкість розвитку технологій була дуже високою і з кожним роком ми все більше прискорюємося.

Ілон Маск показав, як будується Starship (скрін: elonmusktwitter.com)

Які планети будуть колонізовані

На думку фахівця, найкращими варіантами є Марс і Місяць. Останній може стати перевалочною базою.

"Всі інші планети або мають складні умови (неможливі для створення бази), або далекі для колонізації (супутники Юпітера і Сатурна). Місяць, швидше за все буде, як перевалочна база, для самохідних космічних апаратів багаторазового використання, типу Falcon-9, але кінцева точка буде Марс, якщо точніше полюса планети, де є достатня кількість льоду, з якої можна виробляти не тільки H2O (воду), але і O2 (кисень)", - заявив Дмитро.

Як будматеріали можна буде використовувати існуючі породи планети, а енергію можна буде отримувати від сучасних сонячних панелей або атомних батарей, на яких уже працюють марсоходи, або від термоядерного синтезу (ця технологія ще в розробці).

"Залишиться тільки одна найбільша проблема, яку потрібно вирішити, це здоров'я (фізичне і психічне) людей. Тому швидше за все люди спочатку відвідають Марс, як тимчасову місію, після чого логічно, що будівництво бази доручать швидше самохідним роботам, що зараз активно розвиваються, готуючи все для майбутніх постійних місій", - резюмував експерт.