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На Землю обрушатся мощные магнитные бури: когда ждать ударов

STYLERЖизнь    31.01.2020 - 17:59
На Землю обрушатся мощные магнитные бури: когда ждать ударов
Магнитные бури в феврале 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Магнитные бури в феврале 2020 будут затяжными довольно сильными

Магнитные бури в феврале 2020 будут накрывать землю тремя волнами - в начале, средине и конце месяца. Что такое магнитные бури, кто подвержен влиянию геомагнитных колебаний и как уберечь свое здоровье - в материале Styler.

Магнитная, или геомагнитная буря может длится от нескольких часов до нескольких суток. Под этим явлением ученые подразумевают возмущение геомагнитного поля Земли, вызываемое потоками солнечного ветра. Они взаимодействуют с магнитосферой планеты, влияют на самочувствие людей, вызывая сбои в организме.

Даты магнитных бурь в феврале

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН первые магнитные колебания произойдут уже с 2 по 4 февраля. Следующего довольно сильного удара стоит ждать уже 10 и 11 числа. Третья магнитная буря произойдет в конце месяца - 28 и 29 февраля.

На кого сильнее всего влияют магнитные бури

Больше всего от магнитных бурь страдают метеозависимые люди. Сложно в эти периоды приходится людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими болезнями суставов, а также эмоционально нестабильным людям.

В дни магнитных бурь вероятны скачки артериального давления, приступы сильной головной боли, мигрени, ноют старые травмы. Кроме того, могут возникать депрессивные настроения, беспричинная усталость и бессонница, проявляются беспокойство и страхи.

Как минимизировать влияние геомагнитных бурь

Специалисты советуют в эти дни полностью отказаться от алкоголя и сократить до минимума употребление кофе и других бодрящих напитков, отдав предпочтение успокаивающему чаю.

Стоит избегать чрезмерных физических нагрузок и эмоциональных встрясок, посвятив время прочтению интересной книги или любимому хобби. Здоровый сон, прогулки на свежем воздухе, соблюдение питьевого режима - вот простой рецепт, как пережить магнитную бурю.

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