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Боже, что это? Ани Лорак ужаснула фанатов внешним видом


Ани Лорак возмутила поклонников странным нарядом

Ани Лорак, которая накануне представила своего нового бойфренда Егора Глеба, пытается, по словам фанатов, выглядеть моложе, хоть ей это и не особо удается. Соответствующие комментарии оставили поклонники под фото исполнительницы в Instagram.

26-летний саунд-продюсер лейбла Black Star Егор Глеб и Ани Лорак вместе. Об этом исполнительница заявила накануне, опубликовав совместное фото. Позже певица разместила еще одно фото, лаконично подписав: "Я в любви".

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Пользователи неоднозначно восприняли увиденное: одни посчитали, что Лорак пытается выглядеть моложе из-за нового бойфренда, другие отметили, что исполнительница похорошела в новых отношениях. К слову, также отметили, что наряд артистки безвкусным:

  • Я так рада, что ты счастлива! Так круто видеть улыбку на лице любимой певицы.
  • Боже, что это? Как можно такое надеть?
  • Вам идет любовь.
  • Впервые за долгое время глаза счастливые.
  • Схожу с ума от вашей красоты.

Скриншот комментариев: instagram.com/anilorak

Недавно Ани Лорак заинтриговала поклонников выходом новой песни, поклонники предполагают, что это будет дуэт с Сергеем Лазаревым.

Мы писали, что Ани Лорак сделала неоднозначное заявление и тем самым намекнула на беременность.

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