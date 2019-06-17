Боже, що це? Ані Лорак шокувала фанатів зовнішнім виглядом

Ані Лорак обурила шанувальників дивним вбранням
Ані Лорак, яка напередодні представила свого нового бойфренда Єгора Гліба, намагається, за словами фанатів, виглядати молодше, хоч їй це і не особливо вдається. Відповідні коментарі залишили шанувальники під фото виконавиці в Instagram.
26-річний саунд-продюсер лейблу Black Star Єгор Гліб і Ані Лорак разом. Про це виконавиця заявила напередодні, опублікувавши спільне фото. Пізніше співачка розмістила ще одне фото, лаконічно підписавши: "Я у любові".
Користувачі неоднозначно сприйняли побачене: одні порахували, що Лорак намагається виглядати молодше через нового бойфренда, інші зазначили, що виконавиця покращала в нових відносинах. До речі, також відзначили, що вбрання артистка обрала невдале:
Скріншот коментарів: instagram.com/anilorak
Нещодавно Ані Лорак заінтригувала прихильників виходом нової пісні, шанувальники припускають, що це буде дует із Сергієм Лазарєвим.
Ми писали, що Ані Лорак зробила неоднозначну заяву і тим самим натякнула на вагітність.